Jelena Rybakina idzie śladem Igi Świątek. Jeszcze dwa przystanki

W drugim secie na korcie istniała już tylko jedna tenisistka i była nią wyłącznie fantastycznie spisująca się od wielu tygodni Rybakina . Zwyciężczyni Wimbledonu 2022 oraz finalistka Australian Open 2023 w grze pojedynczej wygrywała gem za gemem, po prostu zmiatając z kortu Trevisan. By zamknąć mecz potrzebowała zaledwie 27 minut .

Od startu turnieju w Indian Wells urodzona w Moskwie tenisistka (do połowy 2018 roku reprezentowała Rosję) jest nie do zatrzymania. Pokonując tenisistkę z Włoch zanotowała dziesiąte z rzędu kolejne zwycięstwo, a w dodatku bardzo zbliżyła się do wielkiego wyczynu, który w ubiegłym roku padł łupem Igi Świątek.