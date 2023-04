Pogromcy Hurkacza i Tsitsipasa za burtą. Znamy skład finału w Monte Carlo

Sobota w męskim tenisie stała pod znakiem półfinałowych starć w prestiżowym turnieju ATP 1000 w Monte Carlo. Na pierwszy ogień po godzinie 14:00 poszli Andriej Rublow i Taylor Fritz - ten pierwszy pokonał drugiego 5:7, 6:1, 6:3. W otwierającym secie doszło do aż siedmiu przełamań. Rosjanin prowadził 3:2 i 5:4 i serwował po zwycięstwo w partii, ale w decydujących momentach nie podtrzymał serwisu i w dalszej części spotkania musiał gonić wynik.



Amerykanin zaczął drugiego seta tak jak pierwszego - od podarowania rywalowi przełamania. Ostro walczył przy jego serwisie, ale nie wykorzystał break pointów na 2:2 i 4:2, co pogrzebało jego szanse na zamknięcie całego meczu. Zamiast tego doszło do wyrównania.

W decydującej partii obaj zawodnicy szybko przegrali gema serwisowego, ale Fritz zrobił to ponownie na 2:4 i to go kosztowało awans do finału. Rublow miał trzy piłki meczowe przy jego serwisie, ale wykorzystał dopiero czwartą już przy własnym podaniu. Rywalizacja łącznie potrwała dwie godziny i jedenaście minut.

Nie była przerywana przez opady deszczu, w przeciwieństwie do drugiego półfinału, w którym również doszło do odrobienia strat. Holger Rune wygrał z Jannikiem Sinnerem 1:6, 7:5, 7:5. Duńczyk poległ w pierwszym secie, ale w drugim pokazał inne oblicze. Prowadził 3:0 przed pauzą spowodowaną kapryśną pogodą i choć doszło do stanu 5:5, w końcówce zachował zimną krew i doprowadził do wyrównania w całej konfrontacji po czwartym setbolu.

Trzecia partia stała pod względem zachowywania gemów serwisowych, jednak po drodze to Sinner musiał bronić pięciu break pointów. Jego problemy potwierdziły się w ostatniej chwili - przy stanie 5:6 zamiast doprowadzić do tie-breaka, przegrał do 30 i odpadł z turnieju.



Półfinały turnieju ATP 1000 w Monte Carlo:

Andriej Rublow (Rosja) - Taylor Fritz (USA) 5:7, 6:1, 6:3

Jannik Sinner (Włochy) - Holger Rune (Dania) 6:1, 5:7, 5:7

Taylor Fritz pokonał Stefanosa Tsitsipasa w Monte Carlo. SKRÓT. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Wimbledon 2022. Taylor Fritz miał doskonałą szansę na to, by wyeliminować słynnego Rafaela Nadala, ale Hiszpan w wielkim stylu odwrócił losy pojedynku / Yomiuri Shimbun/Associated Press/East News / East News

Holger Rune / AFP