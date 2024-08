Pogromca turniejowej "2" wyeliminowany. Koncert Polaka na US Open

Maks Kaśnikowskim z drugą wygraną w eliminacjach US Open. Doświadczony Włoch pokonany

Końcówka premierowej odsłony należała jednak do Maksa. Najpierw wyrównał na 5:5, a potem dobrał się do podania przeciwnika. Tym razem zrobił to skutecznie i przy stanie 6:5 serwował po zwycięstwo w pierwszej partii. Stefano do końca walczył o doprowadzenie do tie-breaka, miał nawet okazję na 6:6. Ostatnie trzy akcje seta należały do 21-latka, który rezultatem 7:5 przybliżył się do awansu do decydującej rundy eliminacji US Open.