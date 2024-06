Pięć lat później awansował do półfinału US Open w Nowym Jorku, tak więc pozostawała mu tylko jedna impreza, w której brakowało go w czołowej ósemce. I w tym roku zapewnił to sobie podczas Rolanda Garrosa, niestety dla polskich kibiców, kosztem Hurkacza.

Roland Garros. Jannik Sinner jest najlepszym tenisistą w tym roku

We wtorek Dymitrow na korcie Phillipe'a Chatriera zmierzył się z Sinnerem. Włoch to najlepszy zawodnik tego roku, co wynika z rankingu Race, w którym zajmuje pierwsze miejsce. W bieżącym sezonie niespełna 23-latek z San Candido przegrał zaledwie dwa mecze. Było to w półfinale Indian Wells z Hiszpanem Carlosem Alcarazem oraz w półfinale Monte Carlo ze Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Sinner nie wyszedł też to meczu z Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassime'em w ćwierćfinale Madrytu, ale to nie jest wliczane do statystyk.