Pogromca Hurkacza też wyeliminowany. Doszło do wielkiej sensacji w Tokio

Ostatnie dni dla Hurkacza były prawdziwą huśtawką nastrojów. W Szanghaju 26-letni wrocławianin spisał się doskonale i sięgnął po jeden z największych sukcesów w karierze, gdyż po raz drugi triumfował w imprezie rangi 1000 . W finałowym spotkaniu w Chinach Polak zmierzył się z Andriejem Rublowem i po trzysetowym pojedynku rozstrzygnął go na swoją korzyść tie-break. Dzięki wygranej w Szanghaju Hurkacz znacznie poprawił swoją sytuację w rankingu ATP, w którym zajmuje obecnie jedenaste miejsce. Również na jedenastej pozycji Hurkacz jest w rankingu Race , który wyłoni czołową ósemkę mającą prawo gry w finałach ATP w Turynie.

Wcześniej doszło do wielkiej sensacji. Z turnieju odpadł bowiem broniący tytułu Fritz, który okazał się gorszy od reprezentanta gospodarzy. Amerykanin to 10. rakieta świata, natomiast Michozuki to dopiero 215. tenisista tego zestawienia.