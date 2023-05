Pogromca Hurkacza robi furorę w Madrycie. Przed nim jednak najgorsze

Niemiec nie zareagował najlepiej i drugiego seta zaczął od utraty serwisu do zera. Powtórzył się scenariusz, w którym obaj gracze gładko przechodzili przez kolejne gemy. Trudno było spodziewać się zwrotu akcji. Przy stanie 5:3 Altmaier serwował, by pozostać w meczu, ale ponownie nie wygrał ani jednej piłki i zarazem poległ w całym spotkaniu.

Pogromca Hurkacza w półfinale. Przed nim starcie z turniejową "jedynką"

Tym samym chorwacki pogromca Huberta Hurkacza z trzeciej rundy zagra o to, by znaleźć się w niedzielnym wielkim finale. By to zrobić, będzie musiał pokonać ulubieńca madryckich trybun, Carlosa Alcaraza. Hiszpan jest wiceliderem rankingu ATP, jednak w tym turnieju jest rozstawiony z "jedynką" z powodu nieobecności Novaka Djokovicia.