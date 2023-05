W pierwszym secie kibice zgromadzeni na Foro Italico nie obejrzeli ani jednego przełamania. Doszło do zaledwie trzech break pointów - wszystkie na 4:2 dla Ruuda, jednak ten zmarnował każdą z okazji. Serwujący nie wygrywali gemów gładko, zazwyczaj do 30, jednak też brakowało realnego zagrożenia ze strony returnu. Musiało dojść do tie-breka, w którym niespodziewanie szybko Norweg uzyskał przewagę dwóch mini-breaków na 3-0. Po chwili było już 5-0 i zakończyło się na 7-2.