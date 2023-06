Pogrom wielkich rywalek Świątek trwa. Drugi set wprawił w osłupienie

Gauff dobrze weszła w mecz - szybko przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 3:1. Jeszcze szybciej straciła tę przewagę i na tablicy wyników zrobiło się 3:3. Najważniejsze słowo należało jednak w tym secie do 22. rakiety świata, która wykorzystała piątego z break pointów i aby wyjść na prowadzenie w spotkaniu, musiała tylko podtrzymać podanie. Zrobiła to bez problemu.

Coco Gauff zdeklasowana przez Aleksandrową. 0:6 w drugim secie

W drugiej partii doszło do czegoś, czego zapewne nikt się nie spodziewał, czyli "bajgla" - zwycięstwa 6:0. Jest to zastanawiające tym bardziej, że Amerykanka miała cztery break pointy (po dwa na 1:1 oraz 1:3), ale nie była w stanie wykorzystać żadnego z nich. Przez to ta kończąca odsłona rywalizacji trwała tylko 33 minuty.