Pogrom w Wuhan, tuż po meczu Magdy Linette. 6:1, 6:1, triumf w 63 minuty

Czwartkowe zmagania rozpoczęły się znakomicie z perspektywy polskich kibiców. Magda Linette pokonała Darię Kasatkinę i awansowała do ćwierćfinału imprezy rangi WTA 1000. Kilkadziesiąt minut po meczu poznanianki zakończyło się kolejne spotkanie, w którym doszło do pogromu. Jekaterina Aleksandrowa nie dała szans Hailey Baptiste. Amerykanka, która w poprzedniej fazie pokonała Barborę Krejcikovą, nie miała nic do powiedzenia w potyczce z Rosjanką. Przegrała 1:6, 1:6 w 63 minuty.