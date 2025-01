Pogrom w starciu Jeleny Rybakiny na Australian Open. Pojedynek zakończony po 53 minutach

Zakończył się drugi mecz dnia na korcie Margaret Court Arena podczas wtorkowej rywalizacji na Australian Open. Na drugim co do ważności obiekcie pojawiła się finalistka turnieju sprzed dwóch lat - Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu stoczyła batalię z 16-letnią Emerson Jones. Utalentowana zawodniczka gospodarzy otrzymała od organizatorów dziką kartę, ale w starciu ze zdecydowanie bardziej utytułowaną rywalką nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Pojedynek zakończył się triumfem mistrzyni Wimbledonu 2022 - 6:1, 6:1 i zaledwie 53 minuty gry.