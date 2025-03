Pogrom w nocnym hicie WTA w Indian Wells. 6:0 na koniec, finalistka z Dubaju za burtą

Wydawało się, że tym razem 22-latka ma większe szanse na nawiązanie walki. Była o wiele bardziej świeża, a Andriejewa miała swoje spore wahania podczas pierwszego singlowego spotkania rozegranego w Kalifornii. Chociaż pokonała Warwarę Graczową 7:5, 6:4, to nie obyło się bez niecodziennych zwrotów akcji. W pierwszym secie prowadziła 5:1, by potem dać się dogonić na 5:5. W drugiej odsłonie 17-latka przegrywała już 0:4. Wydawało się, że Tauson może to wykorzystać, ale dzisiaj zobaczyliśmy już zupełnie inne oblicze Andriejewej. To Mirra odnalazła się lepiej na zdecydowanie wolniejszej nawierzchni, z jaką mamy do czynienia w Indian Wells.