Pogrom w meczu ze Świątek, a teraz fatalna wiadomość. Mistrzyni Roland Garros bez wyboru

Pechowy sezon Caroline Garcii. Paolini, a potem dwa pojedynki z Igą Świątek

Kolejne kłopoty Caroline Garcii. Musiała zrezygnować z prestiżowego turnieju

"Trudno mi to zaakceptować. Po przerwie w zeszłym roku wróciłam szczęśliwsza, z większą motywacją i jasnym umysłem. Wyników jeszcze nie było, ale naprawdę wierzyłam, że droga, którą obrałam, jest słuszna. To bolesny cios, ale wykorzystam go, by wrócić silniejsza" - dodała.