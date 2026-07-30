Pogrom w meczu polskiej "1". 6:1 już na starcie. Znamy ćwierćfinalistkę

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualnie mamy sześć reprezentantek w TOP 200 singlowego rankingu WTA. Najwyżej notowaną zawodniczką jest Iga Świątek, plasująca się na 8. pozycji. Tuż za czołową "200" znajduje się Linda Klimovicova - obecnie 206. rakieta świata, ale już niebawem może wrócić do drugiej setki kobiecego zestawienia. W tym tygodniu 22-letnia Polka rywalizuje w Wielkiej Brytanii, została tam rozstawiona z "1". Dzisiaj w znakomitym stylu awansowała do ćwierćfinału w 79 minut.

Linda Klimovicova, podobnie jak Iga Świątek, reprezentowała Polskę w turnieju BJK Cup 2025 w Gorzowie Wielkopolskim
Linda Klimovicova, podobnie jak Iga Świątek, reprezentowała Polskę w turnieju BJK Cup 2025 w Gorzowie WielkopolskimFoto OlimpikAFP

Po tym, jak Linda Klimovicova straciła punkty za zwycięstwo w ubiegłorocznym turnieju W75 w Vitoria-Gasteiz, nasza reprezentantka wypadła z TOP 200 rankingu WTA. Akurat tak się złożyło, że liczba Polek w tym gronie pozostała taka sama, bowiem w zamian wskoczyła Martyna Kubka. 25-latka zdobyła tytuł tam, gdzie Linda 12 miesięcy temu i dzięki temu w notowaniu z 20 lipca zameldowała się na 185. miejscu.

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Dobrą wiadomością dla Klimovicovej jest to, że nie broni żadnych punktów do rozpoczęcia eliminacji US Open. W związku z tym może podreperować teraz swój ranking (obecnie 206. miejsce) i sprawić, że niebawem będziemy mieli aż siedem reprezentantek w czołowej "200" kobiecego zestawienia. 22-latka próbuje odbudować swoją formę w imprezie niższej rangi - W35. W tym tygodniu startuje w Aldershot na terenie Wielkiej Brytanii.

Polka została rozstawiona z "1". We wtorkowym meczu pierwszej rundy musiała się sporo natrudzić, by pokonać Japonkę Naho Sato (567. WTA). Potrzebowała 122 minut do zwycięstwa 6:3, 7:6(4). W drugiej partii Linda wróciła ze stanu 1:3. Kolejne spotkanie rozegrała dzisiaj. Tym razem przeciwniczką naszej reprezentantki była Belgijka - Clara Vlasselaer (686. WTA). Podczas czwartkowego starcia Klimovicova poradziła sobie znacznie szybciej i pewniej.

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Mateusz Stańczyk

Linda Klimovicova w ćwierćfinale turnieju w Aldershot

Już sam początek meczu ułożył się znakomicie z perspektywy 22-latki. Na "dzień dobry" przełamała rywalkę, a po zmianie stron potwierdziła przewagę i wyszła na 2:0. Na tym Linda nie poprzestała. Kolejne breaki obserwowaliśmy w piątym i siódmym gemie. Ten ostatni oznaczał również zwycięstwo w partii. Vlasselaer posiadała dwie piłki na drugie "oczko", ale nie zdołała wykorzystać żadnej z nich. Ostatecznie Klimovicova triumfowała 6:1 w premierowej odsłonie.

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Druga część potyczki została zainaugurowana w taki sam sposób, jak pierwsza. Na początku Polka objęła prowadzenie 2:0. Później Clara dość nieoczekiwanie odrobiła stratę przełamania, ale nasza reprezentantka błyskawicznie znalazła odpowiedź. Po pięciu rozdaniach było 4:1. Od tamtej pory Linda kontrolowała już sytuację na korcie. Po 79 minutach gry mogła się cieszyć ze zwycięstwa 6:1, 6:3. W piątkowym ćwierćfinale imprezy rangi W35 w Aldershot zmierzy się z rozstawioną z "7" Vaidehi Chaudhari (433. WTA).

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Tenisistka w czerwonym stroju sportowym wykonuje gest triumfu na korcie, trzymając rakietę tenisową. W tle widać rozmyte sylwetki kibiców.
Linda KlimovicovaTomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTERReporter
Młoda kobieta w sportowym stroju trzyma biały ręcznik, prawdopodobnie po zakończonym meczu tenisowym. Tło jest rozmyte, widać sylwetkę innej osoby w oddali oraz fragmenty napisu na tablicy.
Linda KlimovicovaLairys Laurent/ABACAEast News
Kobieta w fioletowej sportowej sukience i czapce z daszkiem odbija żółtą piłkę tenisową z forehandu na tle kortu tenisowego.
Linda KlimovicovaFoto Olimpik/Nur PhotoAFP


Tommy Paul - Kamil Majchrzak. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

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