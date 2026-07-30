Pogrom w meczu polskiej "1". 6:1 już na starcie. Znamy ćwierćfinalistkę

Po tym, jak Linda Klimovicova straciła punkty za zwycięstwo w ubiegłorocznym turnieju W75 w Vitoria-Gasteiz, nasza reprezentantka wypadła z TOP 200 rankingu WTA. Akurat tak się złożyło, że liczba Polek w tym gronie pozostała taka sama, bowiem w zamian wskoczyła Martyna Kubka. 25-latka zdobyła tytuł tam, gdzie Linda 12 miesięcy temu i dzięki temu w notowaniu z 20 lipca zameldowała się na 185. miejscu.

Dobrą wiadomością dla Klimovicovej jest to, że nie broni żadnych punktów do rozpoczęcia eliminacji US Open. W związku z tym może podreperować teraz swój ranking (obecnie 206. miejsce) i sprawić, że niebawem będziemy mieli aż siedem reprezentantek w czołowej "200" kobiecego zestawienia. 22-latka próbuje odbudować swoją formę w imprezie niższej rangi - W35. W tym tygodniu startuje w Aldershot na terenie Wielkiej Brytanii.

Polka została rozstawiona z "1". We wtorkowym meczu pierwszej rundy musiała się sporo natrudzić, by pokonać Japonkę Naho Sato (567. WTA). Potrzebowała 122 minut do zwycięstwa 6:3, 7:6(4). W drugiej partii Linda wróciła ze stanu 1:3. Kolejne spotkanie rozegrała dzisiaj. Tym razem przeciwniczką naszej reprezentantki była Belgijka - Clara Vlasselaer (686. WTA). Podczas czwartkowego starcia Klimovicova poradziła sobie znacznie szybciej i pewniej.

Linda Klimovicova w ćwierćfinale turnieju w Aldershot

Już sam początek meczu ułożył się znakomicie z perspektywy 22-latki. Na "dzień dobry" przełamała rywalkę, a po zmianie stron potwierdziła przewagę i wyszła na 2:0. Na tym Linda nie poprzestała. Kolejne breaki obserwowaliśmy w piątym i siódmym gemie. Ten ostatni oznaczał również zwycięstwo w partii. Vlasselaer posiadała dwie piłki na drugie "oczko", ale nie zdołała wykorzystać żadnej z nich. Ostatecznie Klimovicova triumfowała 6:1 w premierowej odsłonie.

Druga część potyczki została zainaugurowana w taki sam sposób, jak pierwsza. Na początku Polka objęła prowadzenie 2:0. Później Clara dość nieoczekiwanie odrobiła stratę przełamania, ale nasza reprezentantka błyskawicznie znalazła odpowiedź. Po pięciu rozdaniach było 4:1. Od tamtej pory Linda kontrolowała już sytuację na korcie. Po 79 minutach gry mogła się cieszyć ze zwycięstwa 6:1, 6:3. W piątkowym ćwierćfinale imprezy rangi W35 w Aldershot zmierzy się z rozstawioną z "7" Vaidehi Chaudhari (433. WTA).

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Linda Klimovicova Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTER Reporter

Linda Klimovicova Lairys Laurent/ABACA East News

Linda Klimovicova Foto Olimpik/Nur Photo AFP





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