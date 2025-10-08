Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pogrom w meczu Gauff na WTA Wuhan. 51 minut i koniec. Aż trudno w to uwierzyć

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Coco Gauff musiała poczekać nieco dłużej na swój pierwszy tegoroczny występ na turnieju WTA 1000 w Wuhan, bowiem tuż przed nią Jessica Pegula i Hailey Baptiste rywalizowały na dystansie trzech setów. W końcu przyszła jednak kolej na mecz z udziałem trzeciej rakiety świata. 21-latka zmierzyła się Moyuką Uchijimą. Ich pojedynek w Indian Wells dostarczył niesamowitych emocji. I mając go w pamięci, aż trudno uwierzyć w to, co wydarzyło się dzisiaj. Obserwowaliśmy bardzo jednostronne starcie, zakończone po 51 minutach.

Coco Gauff rywalizowała z Moyuką Uchijimą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Wuhan
Coco Gauff rywalizowała z Moyuką Uchijimą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w WuhanGreg BAKERAFP

Po tym, jak Coco Gauff nie obroniła tytułu w turnieju WTA 1000 w Pekinie, Amerykanka mocno oddaliła się od awansu na drugie miejsce w rankingu kosztem Igi Świątek. Co więcej, 21-latka musi obecnie bardziej spoglądać za swoje plecy, bowiem w najbliższych tygodniach może spaść z podium. A to dlatego, że w zestawieniu Race wyprzedziła ją już Amanda Anisimova. Finalistka tegorocznego US Open pokonała trzecią rakietę świata 6:1, 6:2 w półfinale zmagań w stolicy Chin, a następnie pognała po tytuł. Mistrzyni rozgrywek w Pekinie postanowiła się jednak wycofać z ostatniego tysięcznika w tym sezonie, rozgrywanego na kortach w Wuhan. To zatem szansa dla Gauff na to, by odzyskać trzecią lokatę w rankingu WTA Race. Obecna różnica między tenisistkami wynosi 334 pkt.

Zobacz również:

Magdalena Fręch rywalizowała z Karoliną Muchovą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Wuhan
Tenis

Fantastyczny powrót Fręch. Finalistka Roland Garros za burtą. Polka zagra o ćwierćfinał

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    W poprzednim sezonie Gauff otarła się o finał w Wuhan, prowadziła 6:1, 4:2 w starciu z Aryną Sabalenką. Później doszło jednak do zwrotu akcji i ostatecznie to Białorusinka stanęła przed szansą na kolejny tytuł w tej lokalizacji. Dziś Coco inaugurowała swój tegoroczny start od spotkania z Moyuką Uchijimą. Panie rywalizowały ze sobą siedem miesięcy temu podczas turnieju WTA 1000 w Indian Wells. I wówczas obserwowaliśmy thriller, zakończony zwycięstwem Coco 6:4, 3:6, 7:6(4). Teraz Amerykanka zamierzała wywalczyć awans w zdecydowanie bardziej przekonujący sposób.

    Zobacz również:

    Magda Linette i Clara Tauson walczyły wspólnie o awans do drugiej rundy debla na turnieju WTA 1000 w Wuhanie
    Tenis

    Magda Linette z drugą szansą w Wuhan. Polka zagrała z Tauson. Smutek Dunki na koniec meczu

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      WTA Wuhan: Coco Gauff kontra Moyuka Uchijima w drugiej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Gauff. Amerykanka od pierwszych piłek dominowała rywalizację na korcie. Bilans wygranych akcji po trzech gemach wynosił 12-3 na korzyść Coco. Uchijima zaistniała na tablicy wyników dopiero po czwartym rozdaniu. Wówczas wykorzystała ostatnią z dwóch okazji na premierowe "oczko". Na więcej trzecia rakieta świata już nie pozwoliła. Do końca seta reprezentantka Stanów Zjednoczonych straciła zaledwie dwa punkty. Ostatecznie turniejowa "4" wygrała premierową odsłonę 6:1 w zaledwie 23 minuty. Bardzo dobrą grę tenisistki z USA potwierdzały statystyki: 4 asy, 0 podwójnych błędów serwisowych, aż 89% trafionych pierwszych podań. Do tego 9 uderzeń kończących i zaledwie 3 niewymuszone błędy. W dodatku wygrała aż 26 z 35 rozegranych wymian.

      Zobacz również:

      Iga Świątek poznała swoją rywalkę w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan
      Iga Świątek

      Walkower o poranku. Zapadło rozstrzygnięcie ws. Świątek. Wszystko jasne na WTA Wuhan

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        Gauff nie zamierzała spuszczać z tonu także na starcie drugiej części pojedynku. Już na "dzień dobry" walczyła o przełamanie. I chociaż Uchijima posiadała dwie piłki na utrzymanie serwisu, ostatecznie to returnująca zawodniczka cieszyła się z wygranego gema po trzecim break poincie. W następnych minutach przewaga Coco wyłącznie rosła. 21-latka bardzo pewnie utrzymywała swoje podania, traciła tylko pojedyncze punkty. Z kolei Japonka nie wykorzystywała przewag przy swoim serwisie, mając dwukrotnie 30-15. Ostatecznie Amerykanka wygrała spotkanie 6:1, 6:0 po zaledwie 51 minutach gry. O awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Wuhan powalczy jutro z Shuai Zhang albo Soraną Cirsteą.

        Wuhan (K)
        1/16 finału
        08.10.2025
        08:15
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Iga Świątek
        Iga Świątek

        Werdykt ws. Świątek wydany. Wystarczył jeden mecz w Wuhan. Wątpliwości rozwiane

        Michał Chmielewski
        Michał Chmielewski
        Giovanni Mpetshi Perricard - Holger Rune. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Sportowiec w białym stroju tenisowym skupiony podczas wykonania uderzenia dwuręcznego backhandu, żółta piłka tenisowa tuż przy rakiecie, niebieskie tło kortu.
        Coco GauffJESSICA LEEPAP/EPA
        Moyuka Uchijima
        Moyuka UchijimaMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
        Zawodniczka tenisa ziemnego w czerwonym topie i białej spódnicy z rakietą w lewej dłoni wykonuje gest wzruszenia ramionami, stojąc na korcie podczas meczu.
        Coco GauffCHARLY TRIBALLEAU AFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja