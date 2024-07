Pogrom w meczu Djokovicia. 6:0, 6:1. A rywal uniósł ręce w geście triumfu

Tuż po meczu Igi Świątek na kort centralny im. Phillippe'a Chatriera wyszedł Novak Djoković. 37-latek swój olimpijski występ od starcia z Matthew Ebdenem, który od dłuższego czasu rywalizuje tylko w grze podwójnej. I dało się to zauważyć podczas spotkania z Serbem. Niewiele brakowało, by Serb wygrał bez straty gema. Dopiero przy stanie 6:0, 4:0 Australijczyk dopisał punkt do swojego dorobku, co skwitował wymownym gestem. Ostatecznie pojedynek zakończył się wynikiem 6:0, 6:1.