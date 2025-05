Pogrom w meczu Coco Gauff, koniec po 79 minutach. Jedna mistrzyni US Open już za burtą

Podobnie jak na turnieju w Madrycie, także i tym razem Coco Gauff doświadczyła trudnej batalii w drugiej rundzie. Amerykanka przegrała pierwszego seta w starciu z Victorią Mboko, ale później odwróciła losy rywalizacji i awansowała do 1/16 finału WTA 1000 w Rzymie. Wczoraj zaś okazała się lepsza od Magdy Linette. Zawodniczka rozstawiona z "4" zrewanżowała się Polce za porażkę poniesioną kilka tygodni temu w Miami i wygrała 7:5, 6:3 .

Dzięki temu w batalii o ćwierćfinał włoskiej imprezy dostaliśmy starcie z udziałem dwóch mistrzyń US Open. Gauff, triumfatorka amerykańskiego szlema sprzed dwóch lat, zmierzyła się ze zwyciężczynią nowojorskich rozgrywek z 2021 roku - Emmą Raducanu. Brytyjka co jakiś czas przypomina o swoim potencjale. W stolicy Italii odnalazła dobrą dyspozycję i dotarła aż do najlepszej "16". W poniedziałkowym pojedynku faworytką była jednak Coco, która od 19 maja stanie się wiceliderką rankingu. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych wywiązała się ze swojej roli.