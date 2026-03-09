Pogrom w meczu Anisimovej. 52 minuty i koniec. Mistrzyni US Open za burtą

W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego doszło do czwartego bezpośredniego starcia między Amandą Anisimovą i Emmą Raducanu. Co ciekawe, wszystkie trzy dotychczasowe potyczki odbyły się w sezonie 2025. Stawką premierowej rywalizacji była możliwość zmierzenia się z Igą Świątek w trzeciej rundzie Australian Open. Wówczas to reprezentantka Wielkiej Brytanii trafiła na naszą zawodniczkę w 1/16 finału. To wydarzyło się jeszcze zanim Amerykanka sięgnęła po swoje pierwsze wielkie trofeum, czyli tytuł WTA 1000 w Dosze i na dobre zaczęła się wbijać do ścisłej czołówki światowego tenisa.

Mimo to Raducanu odniosła później jeszcze jedną wygraną, już podczas tysięcznika w Miami. Zwycięska passa Emmy w bezpośrednich konfrontacjach została przerwana dopiero w Montrealu. Wszystkie trzy poprzednie spotkania między finalistką Wimbledonu 2025 oraz mistrzynią US Open 2021 charakteryzowało to, że odbywały się na dystansie dwóch setów. Nie inaczej potoczyło się to także i tym razem. Amanda robiła wszystko, by doprowadzić do remisu w zestawieniu H2H.

WTA Indian Wells: Amanda Anisimova kontra Emma Raducanu w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się najlepiej jak mógł z perspektywy Anisimovej. Już na "dzień dobry" przełamała rywalkę, wracając ze stanu 15-30. Wykorzystała drugiego break pointa i od razu narzuciła własne warunki gry. W trzecim gemie Raducanu zdołała utrzymać swój serwis, ale Amanda nie pozwoliła przeciwniczce na kolejne "oczka" w tej partii. Amerykanka dominowała na korcie, zdobyła jeszcze dwa przełamania w premierowej odsłonie. Dzięki temu triumfowała w niej 6:1.

Emma nie zdołała powstrzymać naporu turniejowej "6" także na starcie drugiej części pojedynku. Bardzo szybko zrobiło się 3:0 z perspektywy Anisimovej. Po zmianie stron reprezentantka Wielkiej Brytanii wróciła ze stanu 0-30 i przerwała serię siedmiu przegranych rozdań z rzędu. Potem obserwowaliśmy następny fragment dominacji Amandy. Tenisistka z USA uciekała w ekspresowym tempie i już przy wyniku 5:1 serwowała po zwycięstwo w meczu. Przegrała pierwsze dwie akcje w siódmym gemie, a mimo to nie dopuściła rywalki do ani jednego break pointa w całym spotkaniu.

Po 52 minutach rywalizacji Anisimova cieszyła się z wygranej 6:1, 6:1. To był kompletny występ turniejowej "6": 21 uderzeń kończących przy zaledwie 15 niewymuszonych błędach, do tego 53-21 w punktach. Raducanu nie miała dzisiaj sposobu na tak grającą przeciwniczkę. W czwartej rundzie Amanda zmierzy się z Anną Kalinską albo Victorią Mboko. Któraś z tych pań trafi później na Arynę Sabalenką bądź Naomi Osakę. Szykuje się bardzo ciekawa batalia o awans do najlepszej "4" z tego fragmentu drabinki.

Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

Amanda Anisimova Henry Nicholls AFP

Emma Raducanu MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Aryna Sabalenka William West AFP

