Pogrom w 62 minuty. Aryna Sabalenka otrzymała bezlitosny przekaz od półfinalistki US Open

Wielkoszlemowy US Open okazał się niezwykle ważny dla Karoliny Muchovej. Tenisistka naszych południowych sąsiadów odzyskała w Nowym Jorku doskonałą formę po długiej nieobecności spowodowanej kontuzją nadgarstka i co ważne - obroniła ubiegłoroczne punkty wywalczone w amerykańskiej imprezie, dzięki czemu podtrzymała swoją pozycję w rankingu. Czeszka otarła się o finał turnieju, przez długi czas dominowała w starciu z Jessiką Pegulą . Ostatecznie to jednak reprezentantka gospodarzy zameldowała się w decydującej batalii o tytuł.

Niewiele brakowało, a już w Nowym Jorku doszłoby do starcia pomiędzy Karoliną Muchovą i Aryną Sabalenką. Co się nie udało w Stanach Zjednoczonych, być może wydarzy się w stolicy Chin. Aby ziściło się takie zestawienie w Pekinie, obie muszą zameldować się w ćwierćfinale zmagań . W sezonie 2023 zawodniczka z Ołomuńca miała patent na wygrywanie z Białorusinką. Najpierw wyeliminowała rywalkę w półfinale Roland Garros, a potem na tym samym etapie zmagań podczas WTA 1000 w Cincinnati. W bezpośrednich konfrontacjach jest 2-1 dla Karoliny.

Sabalenka na swój pierwszy mecz w Pekinie musi zaczekać do soboty. Dzisiaj do rywalizacji przystąpiła za to Muchova, która z racji braku rozstawienia musiała rozpocząć grę od pierwszej rundy. I od razu wysłała sygnał Białorusince, że nic nie straciła na swej wysokiej dyspozycji z US Open. Na "dzień dobry" zmierzyła się z Anna Blinkową. Rosjanka sprawiła już kilka niespodzianek w tym sezonie, pokonując m.in. Jelenę Rybakinę czy Jessikę Pegulę. Końcowy rezultat spotkania przeciwko Czeszce okazał się jednak dla niej bezlitosny.