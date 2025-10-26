Jan Zieliński i Adam Pavlasek notują wspólne występy od końca czerwca tego roku. Po raz pierwszy zagrali w duecie podczas turnieju ATP 250 w Eastbourne. Tamten start zakończyli na etapie ćwierćfinału. Później obserwowaliśmy ich w różnych zmaganiach, ale nigdzie nie udało im się wywalczyć tytułu. Taka okazja pojawiła się w tym tygodniu, podczas imprezy rangi "500" w Bazylei.

Polsko-czeski team doskonale rozpoczął szwajcarskie rozgrywki, od zwycięstwa w dwóch setach z parą Simone Bolelli/Andrea Vavassori. W kolejnych dwóch pojedynkach także nie stracili ani jednej partii. We wczorajszym półfinale pokonali Rohana Bopannę oraz Bena Sheltona. Dzięki temu zakwalifikowali się do niedzielnego starcia o trofeum. Po drugiej stronie siatki zameldowały się turniejowe "1" - Marcel Granollers i Horacio Zeballos. Oba duety mierzyły się ze sobą podczas tegorocznego US Open. Wówczas w meczu o ćwierćfinał triumfowali Hiszpan oraz Argentyńczyk - 6:7(1), 6:3, 7:6(4). Teraz nadarzyła się okazja do rewanżu dla teamu z naszym reprezentantem.

ATP Bazylea: Jan Zieliński i Adam Pavlasek walczyli o tytuł w deblu

Mecz rozpoczął się od serwisu Zielińskiego. Niestety, już na "dzień dobry" pojawiły się spore problemy. Rywale wyszli na prowadzenie 40-15, a to oznaczało trzy break pointy z rzędu. Polak oraz Czech doprowadzili do decydującej piłki. Zawodnicy rozstawieni z "1" wykorzystali jednak ostatnią szansę na przełamanie i dzięki temu od razu przejęli kontrolę nad wydarzeniami premierowej odsłony. Gdy w następnych minutach podawał Pavlasek, zobaczyliśmy taki sam rezultat z perspektywy Granollersa i Zeballosa. Tym razem już druga z trzech okazji pozwoliła na uzyskanie przewagi podwójnego breaka.

Po zmianie stron zrobiło się 4:0 dla przeciwników naszego reprezentanta. Jan oraz Adam zaczepili się na grę od piątego rozdania, w końcu zaczęli utrzymywać swoje podania. Nie zdołali jednak odrobić choćby jednego przełamania, mimo posiadania wyniku 30-15 na returnie w trakcie szóstego rozdania. Ostatecznie partia zakończyła się wynikiem 6:2 na korzyść Hiszpana oraz zawodnika z Argentyny.

Niebezpiecznie układał się pierwszy gem drugiej części pojedynku. Rywale doprowadzili do decydującego punktu. Na szczęście Pavlasek wytrzymał presję przy siatce, gasząc agresywny return. Podczas czwartego rozdania pojawił się premierowy break point dla Polaka oraz Czecha. Przy decydującym punkcie Granollers posłał jednak potężny serwis do środka i nie dał żadnych szans Adamowi na odbiór. Jeszcze więcej szans na przełamanie zobaczyliśmy kilka minut później. Wtedy turniejowe "1" obroniły aż dwie piłki na 4:2.

Następne rozdania toczyły się pod dyktando serwujących. Taki stan rzecz potrwał aż do jedenastego gema. Wówczas mistrzowie US Open wypracowali sobie dwa break pointy przy podaniu Pavlaska. Już przy pierwszym niesamowity return posłał Granollers. Dzięki temu Marcel podawał po tytuł. Najwyżej rozstawieni zawodnicy wykonali swoje zadanie. Po 72 minutach gry zapewnili sobie zwycięstwo 6:2, 7:5. Tym samym Jan i Adam wciąż muszą poczekać na pierwszy wspólny tytuł.

Ugo Humbert - Alejandro Davidovich Fokina. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Jan Zieliński Foto Olimpik AFP

Jan Zieliński ALEX NICODIM AFP

Jan Zieliński Rex Features East News