Pogrom faworytek w Guadalajarze. Otwiera się szansa przed Fręch

Od momentu, gdy ogłoszono datę zmagań w Guadalajarze, turniej budzi mieszane uczucia wśród tenisowych kibiców. Zawody w Meksyku odbywają się zaledwie tydzień po US Open. Jeszcze przed startem wycofała się m.in. Iga Świątek. Mimo że mamy do czynienia z zawodami rangi WTA 1000, to obsada nie powala. W dodatku od pierwszych rund z turniejem żegnają się najwyżej rozstawione zawodniczki. Czy Magdalena Fręch wykorzysta tę szansę?