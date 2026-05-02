Pogrążyła Andriejewą, teraz znowu spotkają się na korcie. Ukrainka wysłała wiadomość światu

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Mirra Andrirjewa w Madrycie będzie miała szansę na wywalczenie trzeciego w sezonie singlowego trofeum, ale pierwszego w turnieju rangi WTA 1000. Rosjanka w decydującym meczu zmierzy się z Martą Kostiuk, z którą już raz w tym sezonie grała. Wówczas górą była Ukrainka, teraz jej rywalka będzie miała okazję do rewanżu. Kostiuk przed finałem wysłała jasną wiadomość - finał w Madrycie będzie zupełnie inny niż poprzednie starcie tych tenisistek.

Mirra Andriejewa w finale turnieju w Madrycie zagra z Martą KostiukMAHOUDEAU CLEMENTAFP

Mirra Andriejewa na początku sezonu wygrała turniej w Adelajdzie, w kwietniu z kolei była najlepsza w Linzu. Były to jednak turnieje rangi WTA 500, teraz stanie przed szansą na to, by wygrać pierwszy "tysięcznik" w 2026 roku. Rosjanka po pokonaniu w półfinale Hailey Baptiste zameldowała się w finale, w sobotnie popołudnie zmierzy się z Martą Kostiuk.

Przed tym meczem na oficjalnej stronie WTA pojawiła się obszerna zapowiedź, w którym zwrócono uwagę na ostatnie występy Rosjanki na kortach ziemnych.

"Sezon Andriejewej na kortach ziemnych pokazał jej dotychczasową regularność i dominację, a także pokazał, że potrafi walczyć w trudnych sytuacjach, pomimo napięcia. Jest w swoim pierwszym finale w La Caja Mágica i trzecim finale WTA 1000, stając się pierwszą nastolatką, która trzykrotnie dotarła do finału 1000 w swojej karierze. Ma również bilans 2-0 w tych poprzednich meczach, po dwóch z rzędu w Dubaju i Indian Wells w 2025 roku" - czytamy.

Zobacz również:

Iga Świątek podczas turnieju WTA Finals 2024 w Rijadzie
Iga Świątek

Polska chce wielkiej imprezy u siebie. Świątek tylko na to czeka. Rosjanie stoją na drodze

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

Mirra Andriejewa może zrewanżować się Marcie Kostiuk

W przygotowanej zapowiedzi doceniono także Kostiuk, zwracając uwagę na to, że ta też świetnie prezentuje się na kortach ziemnych. "Czwartkowy półfinał był jak dotąd jedynym trzysetowym meczem Ukrainki w Madrycie i nie znalazła się w zbyt niebezpiecznej sytuacji, by przegrać mecz" - zauważono.

WTA w swojej analizie przypomina także, że do tej pory Andriejewa i Kostiuk mierzyły się raz, było to w styczniu 2026 roku, kiedy to Ukrainka pokonała Rosjankę w ćwierćfinale turnieju w Brisbane. Wówczas spotkanie rozgrywano na nawierzchni twardej, w związku z tym tenisistka z Kijowa ma świadomość, że w Hiszpanii razem z rywalką będzie pisała zupełnie inną historię.

Myślę, że to zupełnie inny kort i wszystko inne. Wtedy to był naprawdę trudny mecz. Nie mogę się doczekać finału, bo to w końcu finał
podkreśliła.

23-latka doceniła przy tym swoją przeciwniczkę, zwracając uwagę na to, że ta gra bardzo solidnie. "Bardzo mocno uderza, ma raczej bardzo mocny serwis" - dodała.

Kolejny triumf Andriejewej w Madrycie. Tuż po awansie do finału

A co do powiedzenia w sprawie finału miała Andriejewa? 19-latka dała do zrozumienia, że nie uważa się za faworytkę meczu, ponieważ wie, że niezależnie od tego, z kim jej przychodzi grać w finale, jest to trudna rywalka.

Nauczyłam się nie przejmować rankingiem rywalki ani jej nazwiskiem. Po prostu postaram się wyjść na kort i zrobić to, co muszę, żeby naprawdę skupić się na planie gry, który stworzymy z Conchitą [Martinez], i to jest jedyna rzecz, którą mogę kontrolować
podkreśliła.

Finałowy mecz w Madrycie zostanie rozegrany w sobotę 2 maja, początek najwcześniej o godz. 17, a na relację tekstową z tego starcia zapraszamy do Interii. Następnego dnia Andriejewa przystąpi do walki o kolejny tytuł, razem z Dianą Sznajder dotarła bowiem do finału rywalizacji deblowej.

Zobacz również:

Emma Raducanu dziękuję za grę Idze Świątek
Tenis

Dwa razy 1:6 i koniec. Rywalka Świątek zdumiała wszystkich. W tle wielki triumf

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
