Iga Świątek go zwolniła, teraz świętuje w Paryżu. Demolka w Roland Garros

Część z zawodniczek przed startem Roland Garros zdecydowała się na udział w innym francuskim turnieju, a konkretnie w rozgrywanej w Strasburgu imprezie rangi WTA 500. Rozstawiona z "1" była tam Victoria Mboko, poza nią w akcji oglądaliśmy też m.in. Jekaterinę Aleksandrową, Clarę Tauson i Ivę Jovic.

Mboko początkowo wywiązywała się z roli faworytki, Kanadyjka ograła Lois Boisson, później wyeliminowała swoją rodaczkę, Leylah Fernandez. W półfinale stoczyła trzysetowy bój z Jaqueline Cristian, z kolei o trofeum zagrała z Emmą Navarro. I uległa, w pierwszym secie została zdeklasowana w stosunku 0:6, w drugim zdołała wygrać, w trzeciej partii znowu była bezradna i pożegnała się z marzeniami o turniejowym trumfie (0:6, 7:5, 2:6).

Podczas turnieju utalentowaną nastolatkę wspierał Wim Fissette, czyli były trener Igi Świątek. Belgijski szkoleniowiec pojawił się w boksie Mboko , ale na oficjalne potwierdzenie rozpoczęcia przez nich współpracy trzeba było czekać do konferencji poprzedzającej Roland Garros. Wówczas Kanadyjka potwierdziła, że obecnie prowadzi ją Fissette i zdradziła, dlaczego zdecydowała się na zatrudnienie właśnie tego szkoleniowca.

"Chcę wygrać Wielkiego Szlema. Jeśli będę pracować z kimś, kto ma takie doświadczenie, może to wyjść mi tylko na dobre" - stwierdziła.

Roland Garros. Dwa szybkie sety w meczu Victoria Mboko - Nikola Bartunkova

Dziewiąta obecnie zawodniczka światowego rankingu w pierwszej rundzie Roland Garros trafiła na 69. w tym zestawieniu Nikolę Bartunkovą, swoją rówieśniczkę. Czeszka wcześniej rozegrała przyzwoity turniej w Rzymie, pokonała Tyrę Caterinę Grant oraz Madison Keys, zatrzymała ją dopiero późniejsza triumfatorka, Elina Switolina.

Mecz pierwszej rundy rozgrywany we wtorkowy wieczór na korcie nr 14 rozpoczął się od obronionego serwisu Bartunkovej - jak się później okazało, był to jedyny gem, który w tym secie zapisała na swoim koncie Czeszka. Mboko szybko przejęła kontrolę na korcie, wprawdzie po drodze musiała bronić jednego break pointa, ale wyszła z opresji. Sama z kolei wywierała presję i wykorzystywała wypracowane okazje, wygrała partię 6:1 i znalazła się o krok od awansu.

Na początku drugiej odsłony meczu Bartunkova zaskoczyła rywalkę, bo bez większych problemów ją przełamała. Nie była jednak w stanie obronić tej przewagi, sama po chwili straciła serwis. Do stanu 2:2 wydawało się, że Czeszka nawiąże wyrównaną walkę, jednak tak się nie stało. Kolejne gemy padały łupem Kanadyjki, która finalnie domknęła mecz w 69 minut, triumfując 6:1, 6:2.

Finalistka turnieju w Strasburgu w drugiej rundzie zagra z inną Czeszką, Kateriną Siniakovą. Wielkoszlemowa mistrzyni w deblu wcześniej wyeliminowała Simonę Waltert, teraz pierwszy raz w karierze zmierzy się z Mboko.

