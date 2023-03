Obecny rok zaczął się niezwykle udanie dla Aryny Sabalenki, która okazała się najlepsza w pierwszym w tym sezonie turnieju wielkoszlemowym, Australian Open . Następnie dotarła również do finału turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells , gdzie została pokonana przez Kazaszkę - Jelenę Rybakinę .

Sabalenka wycofuje się z turnieju w Charleston

"Z przykrością muszę ogłosić, że wycofuję się z turnieju w Charleston. Nabawiłam się kontuzji podczas jednego ze spotkań w Miami i teraz potrzebuję czasu, by odpocząć i dojść do siebie. Przepraszam organizatorów, jak i wszystkich kibiców, przed którymi bardzo chciałam wystąpić. Do zobaczenia w przyszłym roku" - napisała na Instagramie.