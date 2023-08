Pogoda torpeduje plany w Cincinnati, mecz Hurkacza przerwany. Organizatorzy byli bezradni

Pogoda nie rozpieszcza organizatorów turnieju w amerykańskim Cincinnati. Intensywne opady deszczu zmusiły ich do przełożenia wielu spotkań, co w realny sposób odbije się na ostatecznym harmonogramie. Wśród nich znalazł się deblowy mecz Huberta Hurkacza, który ostatecznie zostanie rozegrany w innym terminie. We wtorek 15 sierpnia, Polak przystąpi singlowej rywalizacji, a jego rywalem w 1. rundzie będzie wymagający Thanasi Kokkinakis.