Pogłoski o Arynie Sabalence i romansie z żonatym mężczyzną to jednak prawda? "To jest podłe"

Aryna Sabalenka i Konstanin Kołcow są razem oficjalnie od 2021 roku, lecz nieoficjalnie ich znajomość rozpoczęła się wcześniej. I to w okolicznościach budzących do teraz spore kontrowersje. Wszystko przez wpis byłej żony ekshokeisty, który odebrano jako sygnał, że tenisistka rozbiła jej rodzinę. I to niedługo po narodzinach dziecka. "Apel do wszystkich dziewczyn, które trzymają się cudzych mężów, które mają dzieci w rodzinie!!! To jest podłe!!!" - pisała Julia Michajłowa.