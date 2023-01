Linette zapunktowała w Brisbane. Awans będzie faktem

W turnieju United Cup zawodniczki mogą zdobywać punkty do rankingu WTA, a zawodnicy - do rankingu ATP. Ich wysokość jest zależna od etapu turnieju, ale także i miejsca w rankingu rywalki lub rywala. W fazie grupowej Iga Świątek dostała 25 punktów za pokonanie 52. na liście Julii Putincewej oraz 45 punktów za ogranie 12. Belindy Bencic. Dla liderki naszej reprezentacji to niewiele, dużo więcej może zyskać w ewentualnym półfinale czy finale. Linette dostała zaledwie 15 punktów za ogranie Żibek Kulambajewej, a to dlatego, że Kazaszka znajduje się dopiero w piątej setce rankingu. Pokonanie Teichmann "wyceniono" już jednak na 35 punktów, a dzięki temu poznanianka podskoczyła w wirtualnym rankingu WTA.