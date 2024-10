Podwójny sukces Magdaleny Fręch, nie tylko ćwierćfinał. Oficjalnie za cztery dni

Rok temu w połowie października Magdalena Fręch spadła na 79. miejsce w rankingu WTA. Niby wciąż dające miejsce w głównej drabince Australian Open, ale jednak łodzianka miała w pamięci, że odpadną jej jeszcze zdobycze wywalczone rok wcześniej w zawodach ITF Madrycie, Walencji czy Dubaju. I dlatego zgłosiła się, przed finałami Billie Jean King Cup, do turnieju ITF W100 w Les Franqueses del Valles. Wygrała go, miała już spokój .

Najlepszy sezon w karierze Magdaleny Fręch. Rekord za rekordem, kolejny będzie po Wuhanie

Dziś Magdalena Fręch też ma spokój, nie musi już startować w zawodach ITF, zresztą... zabraniają już tego przepisy. Mało - nie będzie mogła wkrótce występować w turniejach WTA 250, jeśli w tym samym czasie będą imprezy wyższe rangą. To efekt jej awansu do grona 30 najlepszych tenisistek świata, który stał się faktem w tym tygodniu. A jest efektem znakomitej postawy w 2024 roku, 41 zwycięstw, które w głównym cyklu WTA są jej rekordem. Pierwszego awansu do czwartej rudy Wielkiego Szlema, finału w Pradze, triumfu w Guadalajarze, wreszcie znakomitych wyników w Chinach.