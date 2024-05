Podwójny błąd, 8-10 i koniec marzeń Coco Gauff o tytule. Bolesna porażka Amerykanki

Coco Gauff miała okazję, by zwieńczyć swój pobyt w Rzymie w doskonałym stylu. Wszystko za sprawą niedzielnej rywalizacji o tytuł w deblu, wspólnie z Erin Routliffe. Pierwsza partia trafiła na konto duetu Sara Errani/Jasmine Paolini, ale Amerykanka i Nowozelandka doprowadziły do super tie-breaka, w którym miały już 8-6. Końcówka należała jednak do Włoszek. Przy meczbolu triumfatorka US Open 2023 w singlu popełniła podwójny błąd serwisowy. Gospodynie wygrały 6:3, 4:6, 10-8.