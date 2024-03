Eva Lys: Zdiagnozowano u mnie reumatyczną chorobę autoimmunologiczną

- Zwracam się do was z osobistą wiadomością , która jest bardzo bliska mojemu sercu, ponieważ lubię dzielić się z wami moją sportową podróżą, a wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy - rozpoczęła Lys, która ma na koncie mecz z Igą Świątek , by po chwili przejść do konkretów.

- Dzięki fantastycznemu wsparciu i leczeniu ze strony mojego zespołu medycznego, nadal mogę realizować swoje sportowe marzenia i wykrzesywać z siebie to, co najlepsze. Są jednak chwile, kiedy jestem zmuszona dokonać w ostatniej chwili zmian w harmonogramie turniejów. W trakcie mojej kariery sportowej często docierały do mnie głosy z zewnątrz, że jestem za słaba. Ale im częściej to słyszałam, tym byłam silniejsza. Ostatecznie nikt nie wie, co dzieje się za kulisami u sportowców - podkreśliła 22-latka.