Podpisał się pod decyzją o wycofaniu Świątek. Teraz wyjaśnia. "Cieszę się ze swojej decyzji"
W ćwierćfinałowym meczu United Cup Iga Świątek pokonała Mayę Joint 6:1, 6:1. Później na kort wyszedł Hubert Hurkacz, który poległ w starciu z Alexem De Minaurem. O końcowym triumfatorze zadecydował mikt, do którego pierwotnie zgłoszona była para Świątek/Hurkacz. Tymczasem kapitan reprezentacji Polski - Mateusz Terczyński - zdecydował, że losy drużyny będą zależeć od innego duetu.
Grupowe zmagania w United Cup reprezentacja Polski zrealizowała wzorowo. W meczach z Niemcami I Holandią nasi tenisiści nie polegli w żadnym spotkaniu. W piątkowy poranek przyszedł czas na ćwierćfinał przeciwko gospodarzom turnieju - Australijczykom.
Na pierwszy ogień poszła Iga Świątek. Druga rakieta świata bez najmniejszych problemów uporała się z Mayą Joint, oddając jej po jednym gemie w obu setach. PóźniejHubert Hurkacz zagrał z Alexem De Minaurem. Na tle szóstej rakiety świata Polak prezentował się naprawdę dobrze. Zaważyły detale i szczegóły, tym razem na niekorzyść naszego zawodnika. 28-latek przegrał 4:6, 6:4, 4:6.
Kapitan Polaków przemówił po odstawieniu Świątek i Hurkacza. Już wszystko jasne
To oznaczało jedno - remis 1:1 w całym spotkaniu. O przyszłym półfinaliście United Cup zadecydował mikst, do którego zgodnie z planem miała przystąpić para: Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Ale tak się nie stało.
Kapitan polskiego zespołu - Mateusz Terczyński - na plac gry wystawił Jana Zielińskiego iKatarzynę Kawę, którzy w dwóch poprzednich meczach spisywali się znakomicie. Najpierw ograli duet Laura Siegemund/Alexander Zverev 7:6 (8), 6:3, a następnie uporali się z holenderską parą Demi Schuurs/David Pel 6:3, 3:6, 10:4.
Dlatego też szef reprezentacji Polski uznał, że w kluczowym starciu ćwierćfinałowym odstawi Świątek i Hurkacza na rzecz bardziej doświadczonych deblistów. Innym powodem było zmęczenie, przede wszystkim "Hubiego", który zagrał trzy sety. Pod koniec jego pojedynku z De Minaurem Świątek już się rozgrzewała, jednak ostatecznie nie wyszła na kort.
Koniec końców taki ruch się opłacił. Kawa i Zieliński pokonali Storm Hunter i Johna Patricka Smitha 6:4, 6:0, dzięki czemu zapewnili Polsce awans do półfinału.
Naprawdę świetny mecz Kasi Kawy i Janka Zielińskiego. Pod dużą presją, mecz o ogromną stawkę, naprawdę poradzili sobie świetnie. Wygrali już trzeci mecz na tym turnieju razem. Naprawdę cieszę się z mojej decyzji
Kapitan podkreślił, że cały polski zespół trzyma się razem. - Cieszę się z tego, jak drużyna się wspiera nawzajem, jak dużo dajemy sobie energii - dodał. Wcześniej Mateusz Terczyński chwalił Hurkacza i Świątek za świetną grę.
- Był to trudny dzień, pełen emocji. Zawodnicy świetnie poradzili sobie z presją (...) Będziemy walczyć dalej. Jutro mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Damy z siebie wszystko - podsumował.
Mecz Polska - USA w półfinale United Cup rozpocznie się w sobotę 10 stycznia o godz. 7:30 polskiego czasu. Relacja na żywo w Interii Sport.