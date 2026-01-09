Partner merytoryczny: Eleven Sports

Podpisał się pod decyzją o wycofaniu Świątek. Teraz wyjaśnia. "Cieszę się ze swojej decyzji"

Michał Chmielewski

W ćwierćfinałowym meczu United Cup Iga Świątek pokonała Mayę Joint 6:1, 6:1. Później na kort wyszedł Hubert Hurkacz, który poległ w starciu z Alexem De Minaurem. O końcowym triumfatorze zadecydował mikt, do którego pierwotnie zgłoszona była para Świątek/Hurkacz. Tymczasem kapitan reprezentacji Polski - Mateusz Terczyński - zdecydował, że losy drużyny będą zależeć od innego duetu.

Tenisistka w białej czapce i stroju sportowym, skupiona podczas meczu na korcie, z biało-czerwonym godłem na koszulce. W lewym górnym rogu okrągłe wstawione zdjęcie mężczyzny w białej koszuli, siedzącego na tle żaluzji.
Iga Świątek, Mateusz Terczyński Rex Features/East News / zrzut ekranuEast News

Grupowe zmagania w United Cup reprezentacja Polski zrealizowała wzorowo. W meczach z Niemcami I Holandią nasi tenisiści nie polegli w żadnym spotkaniu. W piątkowy poranek przyszedł czas na ćwierćfinał przeciwko gospodarzom turnieju - Australijczykom.

Na pierwszy ogień poszła Iga ŚwiątekDruga rakieta świata bez najmniejszych problemów uporała się z Mayą Joint, oddając jej po jednym gemie w obu setach. PóźniejHubert Hurkacz zagrał z Alexem De Minaurem. Na tle szóstej rakiety świata Polak prezentował się naprawdę dobrze. Zaważyły detale i szczegóły, tym razem na niekorzyść naszego zawodnika. 28-latek przegrał 4:6, 6:4, 4:6.

Jan Zieliński po zwycięstwie Polski: Cała drużyna zagrała wspaniale - Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Katarzyna KawaPolsat Sport

Kapitan Polaków przemówił po odstawieniu Świątek i Hurkacza. Już wszystko jasne

To oznaczało jedno - remis 1:1 w całym spotkaniu. O przyszłym półfinaliście United Cup zadecydował mikst, do którego zgodnie z planem miała przystąpić para: Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Ale tak się nie stało.

Kapitan polskiego zespołu - Mateusz Terczyński - na plac gry wystawił Jana Zielińskiego iKatarzynę Kawę, którzy w dwóch poprzednich meczach spisywali się znakomicie. Najpierw ograli duet Laura Siegemund/Alexander Zverev 7:6 (8), 6:3, a następnie uporali się z holenderską parą Demi Schuurs/David Pel 6:3, 3:6, 10:4.

Dlatego też szef reprezentacji Polski uznał, że w kluczowym starciu ćwierćfinałowym odstawi Świątek i Hurkacza na rzecz bardziej doświadczonych deblistów. Innym powodem było zmęczenie, przede wszystkim "Hubiego", który zagrał trzy sety. Pod koniec jego pojedynku z De Minaurem Świątek już się rozgrzewała, jednak ostatecznie nie wyszła na kort.

Hubert Hurkacz i Iga Świątek
Iga Świątek

    Naprawdę świetny mecz Kasi Kawy i Janka Zielińskiego. Pod dużą presją, mecz o ogromną stawkę, naprawdę poradzili sobie świetnie. Wygrali już trzeci mecz na tym turnieju razem. Naprawdę cieszę się z mojej decyzji
    powiedział Terczyński w nagraniu po meczu z Australią.

    Kapitan podkreślił, że cały polski zespół trzyma się razem. - Cieszę się z tego, jak drużyna się wspiera nawzajem, jak dużo dajemy sobie energii - dodał. Wcześniej Mateusz Terczyński chwalił Hurkacza i Świątek za świetną grę.

    - Był to trudny dzień, pełen emocji. Zawodnicy świetnie poradzili sobie z presją (...) Będziemy walczyć dalej. Jutro mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Damy z siebie wszystko - podsumował.

    Mecz Polska - USA w półfinale United Cup rozpocznie się w sobotę 10 stycznia o godz. 7:30 polskiego czasu. Relacja na żywo w Interii Sport.

    Aleksander Śliwka, Simone Giannelli i Gianluca Galassi
    Iga Świątek rywalizowała z Katie Boulter w ćwierćfinale United Cup
    Iga Świątek rywalizowała z Katie Boulter w ćwierćfinale United CupDAVID GRAY / AFPAFP
    Iga Świątek i Hubert Hurkacz mieli podczas igrzysk olimpijskich zagrać w turnieju miksta
    Iga Świątek i Hubert Hurkacz mieli podczas igrzysk olimpijskich zagrać w turnieju mikstaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
    Hubert Hurkacz
    Hubert HurkaczLILLIAN SUWANRUMPHAAFP

