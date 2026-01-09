Grupowe zmagania w United Cup reprezentacja Polski zrealizowała wzorowo. W meczach z Niemcami I Holandią nasi tenisiści nie polegli w żadnym spotkaniu. W piątkowy poranek przyszedł czas na ćwierćfinał przeciwko gospodarzom turnieju - Australijczykom.

Na pierwszy ogień poszła Iga Świątek. Druga rakieta świata bez najmniejszych problemów uporała się z Mayą Joint, oddając jej po jednym gemie w obu setach. PóźniejHubert Hurkacz zagrał z Alexem De Minaurem. Na tle szóstej rakiety świata Polak prezentował się naprawdę dobrze. Zaważyły detale i szczegóły, tym razem na niekorzyść naszego zawodnika. 28-latek przegrał 4:6, 6:4, 4:6.

To oznaczało jedno - remis 1:1 w całym spotkaniu. O przyszłym półfinaliście United Cup zadecydował mikst, do którego zgodnie z planem miała przystąpić para: Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Ale tak się nie stało.

Kapitan polskiego zespołu - Mateusz Terczyński - na plac gry wystawił Jana Zielińskiego iKatarzynę Kawę, którzy w dwóch poprzednich meczach spisywali się znakomicie. Najpierw ograli duet Laura Siegemund/Alexander Zverev 7:6 (8), 6:3, a następnie uporali się z holenderską parą Demi Schuurs/David Pel 6:3, 3:6, 10:4.

Dlatego też szef reprezentacji Polski uznał, że w kluczowym starciu ćwierćfinałowym odstawi Świątek i Hurkacza na rzecz bardziej doświadczonych deblistów. Innym powodem było zmęczenie, przede wszystkim "Hubiego", który zagrał trzy sety. Pod koniec jego pojedynku z De Minaurem Świątek już się rozgrzewała, jednak ostatecznie nie wyszła na kort.

Naprawdę świetny mecz Kasi Kawy i Janka Zielińskiego. Pod dużą presją, mecz o ogromną stawkę, naprawdę poradzili sobie świetnie. Wygrali już trzeci mecz na tym turnieju razem. Naprawdę cieszę się z mojej decyzji

Kapitan podkreślił, że cały polski zespół trzyma się razem. - Cieszę się z tego, jak drużyna się wspiera nawzajem, jak dużo dajemy sobie energii - dodał. Wcześniej Mateusz Terczyński chwalił Hurkacza i Świątek za świetną grę.

- Był to trudny dzień, pełen emocji. Zawodnicy świetnie poradzili sobie z presją (...) Będziemy walczyć dalej. Jutro mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Damy z siebie wszystko - podsumował.

Mecz Polska - USA w półfinale United Cup rozpocznie się w sobotę 10 stycznia o godz. 7:30 polskiego czasu. Relacja na żywo w Interii Sport.

Iga Świątek rywalizowała z Katie Boulter w ćwierćfinale United Cup DAVID GRAY / AFP AFP

Iga Świątek i Hubert Hurkacz mieli podczas igrzysk olimpijskich zagrać w turnieju miksta Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Hubert Hurkacz LILLIAN SUWANRUMPHA AFP