Podopieczny byłego trenera Hurkacza nie zawiódł. A i tak nie będzie polskiego półfinału

Trenerem Martyna Pawelskiego jest od końcówki poprzedniego roku Aleksander Charpantidis , były szkoleniowiec m.in. Huberta Hurkacza, którego w latach 2017-2018 wprowadzał do dorosłego tenisa . Dziś Charpantidis jest też trenerem kadry narodowej PZT zawodników do lat 23, zresztą z polskimi reprezentantami przebywa w Taszkiencie, gdzie Polska gra z Uzbekistanem w Pucharze Davisa.

Udany turniej dla Martyna Pawelskiego. A ma czego bronić, rok temu w Egipcie wygrał

19-letni Martyn Pawelski zdecydował się na zmianę po niezbyt udanej drugiej połowie poprzedniego roku, ten zaś zaczął się dla niego bardzo obiecująco. W Loughborough dotarł do finału turnieju ITF M25, tam uległ znanemu Brytyjczykowi Kyle'owi Edmundowi , który kilka lat temu znajdował się w światowej czołówce.

W Bressuire we Francji młody tenisista z Gliwic dotarł do ćwierćfinału, teraz pobił już ten wyczyn w Szarm el-Szejk. Nie powinno to w sumie dziwić, bo miał trzeci numer rozstawienia w drabince - półfinał odpowiada więc jakby jego pozycji.