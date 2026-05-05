Podopieczna Wiktorowskiego wciąż nie dotarła do Rzymu. Ujawniono powód

Sezon na mączce trwa w najlepsze a wiele tenisistek z czołówki światowego rankingu zameldowało się w Rzymie, gdzie w kolejnych dniach odbywać się będzie tegoroczna edycja turnieju Internazionali BNL d'Italia. Wywalczonego przed rokiem tytułu w singlu pań bronić będzie Jasmine Paolini, jednak w gronie faworytek stawiane są także inne zawodniczki, w tym m.in. obecna liderka światowego rankingu, Aryna Sabalenka.

O końcowe trofeum na włoskich kortach walczyć będzie również Naomi Osaka. Czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa rozstawiona została z numerem "15" i w pierwszej rundzie otrzymała wolny los, w drugiej natomiast zmierzy się z triumfatorką meczu Katie Boulter - Eva Lys.

Choć wszystkie biorące udział w turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie zawodniczki zameldowały się już na miejscu, Naomi Osaka wciąż nie dotarła jeszcze do Włoch. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego zanim wejdzie na kort, zaliczy jeszcze jedno, bardzo ważne wystąpienie. Japońska tenisistka znalazła się bowiem w gronie sportowców, którzy pojawią się na tegorocznej MET Gali.

Naomi Osaka zaproszona na MET Galę. Do Rzymu dotrze z opóźnieniem

Jak przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych dziennikarka Jessica Schiffer, była liderka światowego rankingu kobiecego tenisa przed wylotem do Włoch zaliczy występ na MET Gali, a ubrana będzie w zjawiskową kreację od jednego z czołowych projektantów. Na ten moment jednak nie ujawniono, o kogo dokładnie chodzi.

Naomi Osaka nie będzie jedyną przedstawicielką ze świata tenisa na jednym w najważniejszych eventów w świecie show-biznesu. Jedną ze współprowadzących MET Gali będzie bowiem Venus Williams, której na scenie towarzyszyć będą Nicole Kidman, Anna Wintour oraz powracająca na tę galę po 10-letniej przerwie Beyonce.

W tym roku tematem nowej wystawy muzealnego Instytutu Kostiumów jest "Costume Art", czyli "Sztuka Kostiumu". Dress code MET Gali to natomiast "Fashion is Art", a więc "Moda to sztuka". Jedno jest więc pewne - w tym roku nowojorskie Metropolitan Museum Of Art zamieni się dosłownie w prawdziwą rewię mody.

