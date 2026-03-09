Podopieczna Wiktorowskiego na drodze Sabalenki. Białorusinka nagle wypaliła

Aryna Sabalenka wróciła na korty po dłuższej przerwie po Australian Open i od razu pokazała, że jej forma nie słabnie. W pierwszych rundach turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells liderka światowego rankingu pokonała Himeno Sakatsume i Jacqueline Christian, nie tracąc przy tym ani jednego seta. Teraz czeka ją jedno z najbardziej elektryzujących starć - w 1/8 finału zmierzy się z czterokrotną mistrzynią Wielkiego Szlema, Naomi Osaką. Przed tym meczem Sabalenka zaskoczyła dziennikarzy, przyznając, że nie może się doczekać nie tylko sportowej rywalizacji, ale i… małego show na korcie.

Naomi Osaka to zawodniczka z imponującym dorobkiem - jest czterokrotną triumfatorką turniejów Wielkiego Szlema, była też liderką światowego rankingu. Od pewnego czasu japońska gwiazda współpracuje z polskim trenerem Tomaszem Wiktorowskim, co widać w jej stopniowym powrocie do czołówki światowego rankingu.

W Indian Wells Osaka stanie do walki o awans do ćwierćfinału imprezy rangi WTA 1000 właśnie z rozstawioną z numerem pierwszym Sabalenką. Przed tym starciem Aryna nie mogła powstrzymać uśmiechu, komentując w lekko żartobliwy sposób, że czeka ją wymagający pojedynek z bardzo utalentowaną przeciwniczką, a kibice oczekiwać mogą... specjalnego show.

"Cóż, na początku z pewnością będzie to pokaz mody, potem szalony mecz" - powiedziała podczas konferencji prasowej, cytowana przez portal "tennisuptodate.com". Słowa Sabalenki nie są wcale zaskoczeniem. Obie zawodniczki znane są również ze swojego zamiłowania do mody. Fani mogą więc spodziewać się nie tylko sportowej rywalizacji najwyższej próby, lecz także efektownego widowiska wizualnego, które podkreśli osobowość i charakter obu gwiazd.

Liderka światowego rankingu przyznała, że ceni Naomi Osakę i jest pełna podziwu jej powrotu do rywalizacji po narodzinach córki. "To świetna zawodniczka. Wróciła po ciąży. Ma niesamowitą formę. Oglądam jej mecze, naprawdę ją podziwiam" - podsumowała.

