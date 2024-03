Poddała mecz ze Świątek, efektowny powrót. 6:1, rywalka kompletnie bez szans

Turniej w Indian Wells okazał się kolejnym przełomowym występem po powrocie Caroline Wozniacki. Pierwszym z nich był ubiegłoroczny US Open, gdzie dotarła do czwartej rundy, przegrywając dopiero z późniejszą triumfatorką - Coco Gauff. Tak się złożyło, że w Kalifornii również uległa dopiero zwyciężczyni - Idze Świątek. Zanim jednak doszło do meczu z raszynianką, Dunka polskiego pochodzenia pokonała m.in. Angelique Kerber.

