22-letnia raszynianka w 2023 roku zdobyła sześć tytułów, w tym dwa pod koniec sezonu, kiedy triumfowała w Pekinie, a następnie w finałach WTA w meksykańskim Cancun. Ta ostatnia wygrana pozwoliła jej wrócić na pierwsze miejsce w rankingu WTA. Świątek straciła je po wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku, kiedy liderką została Białorusinka Aryna Sabalenka .

Po finałach WTA wszystko wróciło jednak do normy i Polka mogła udać się na zasłużone wakacje. Nie trwały one jednak długo i raszynianka znowu rzuciła się w wir pracy. Przygotowuje się do nowego sezonu, który rozpocznie jeszcze w tym roku.