Pobił swoją 14-letnią córkę. Szokujące tłumaczenia mężczyzny

Sprawa ujrzała światło dzienne pod koniec października. Do szokujących scen doszło na tenisowym korcie w Serbii. W trakcie treningu 14-letnia zawodniczka została brutalnie pobita przez swojego ojca, co zostało zarejestrowane kamerą przez postronnych świadków. Sprawę nagłośniła współpracująca z Igą Świątek psycholog Daria Abramowicz, która apelowała o interwencję.

"Jako część tenisowego świata musimy reagować, gdy jesteśmy świadkami tego rodzaju sytuacji . Jeśli wiesz cokolwiek o tym, gdzie lub kim on jest, albo możesz pomóc w jego identyfikacji lub śledzeniu, skontaktuj się z nami" - napisała Abramowicz.

Do sprawy odniosła się także była gwiazda tenisa Jelena Dokić, która w bardzo osobistym poście stwierdziła, że takie obrazki zna z przeszłości, również swojej. - To wszystko niestety jest dla mnie znajome. Tak, jakbym patrzyła na swoje własne doświadczenia z kortów - przyznała teraz, w odniesieniu do skandalicznego wideo.