Maja Chwalińska na zawsze zapisała się na kartach światowego tenisa. Jeszcze kilka tygodniu temu była ona dla wielu jedynie "polską ciekawostką". Nie pojawiała się zbyt często na pierwszych stronach gazet. Sytuacja zmieniła się jednak wraz z nadejściem tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju im. Rolanda Garrosa.

Dzięki udanej rundzie kwalifikacyjnej Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do głównej drabinki paryskiego turnieju. Dalsze poczynania polskiej tenisistki zszokowały natomiast cały świat.

Sukcesywnie przedzierała się ona przez następne etapy rywalizacji. Kolejne rywalki padały pod naporem rozpędzonej Polki. W końcu Chwalińska zameldowała się w finale wielkoszlemowego turnieju. Tam niestety poległa ona w starciu z Mirrą Andriejewą. Nie zmienia to faktu, że 24-latka z kraju nad Wisłą bezsprzecznie zasłużyła na miano największej rewelacji tegorocznej edycji French Open.

Starła się z Chwalińską, po latach chwali Polkę. "Fantastyczna zawodniczka"

W roku 2022 Maja Chwalińska również odhaczyła pewien "kamień milowy" w swojej karierze - zaliczyła premierowy awans do głównej drabinki Wimbledonu. W finale kwalifikacji przyszło jej się wówczas zmierzyć z Coco Vandeweghe. Niegdyś 9. rakieta świata była zdecydowaną faworytką pojedynku, lecz to tenisistka z kraju nad Wisłą okazała się wówczas minimalnie lepsza (3:6, 6:3, 6:4).

Vandeweghe nie potrafiła ukryć frustracji nietypowym stylem gry Chwalińskiej. W pewnym momencie doszło do incydentu, który całkowicie wytrącił Amerykankę z równowagi.

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Podczas jednej z wymian Chwalińska przypadkowo posłała piłkę wprost w swoją rywalkę. Momentalnie przeprosiła ona Vandeweghe, jednak bardziej doświadczona zawodniczka nie zamierzała hamować swojego gniewu.

- To kompletnie pochrzanione! Żałosna osoba! - takimi słowami Vandeweghe "obdarowała" wówczas Chwalińską. Po zakończeniu spotkania postanowiła jednak przeprosić Polkę.

Od tego incydentu minęły już niemal 4 lata. Tuż przed finałem tegorocznej edycji Rolanda Garrosa Coco Vandeweghe zagościła w studiu "Eurosportu", gdzie w zupełnie innym tonie odniosła się do niecodziennego stylu gry Mai Chwalińskiej.

W Polsce coś ewidentnie się udaje, ponieważ produkujecie fantastyczne tenisistki, które mają zupełnie inne cechy. Iga (Świątek red.) jest zupełnie inną zawodniczką niż Maja. Super ogląda się je obie. Przejście przez kwalifikacje aż do finału Rolanda Garrosa to jest coś niezwykłego.

Maja Chwalińska po finale Rolanda Garrosa Emma Da Silva East News

Coco Vandeweghe Michael Owens / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP





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