Simon zbudował sobie wysoką pozycję w kobiecym tourze jako dyrektor Indian Wells Open. Po ponad dziesięciu latach prowadzenia turnieju został wybrany dyrektorem generalnym całego WTA. Szefowanie w wykonaniu Amerykanina dobiega jednak końca, a jego samego czeka teraz praca w roli prezesa wykonawczego, co oznacza, że mimo wszystko nie musi się on obawiać o swoją przyszłość. Co więcej, nowy dyrektor... będzie mu podległy.