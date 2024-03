Po tym pytaniu rywalka Świątek nie wytrzymała. "To moja decyzja"

Kiedy ogłaszałam decyzję, miałam wrażenie, że wszyscy mi gratulowali i byli zafascynowani. Uważałam, że to było interesujące. Ale z drugiej strony czuję teraz, że zbyt często muszę ją uzasadniać. Gdybym była facetem, nie musiałabym tego robi. Żyję z przewlekłą chorobą zapalną, która ma wpływ na zdolność do zajścia w ciążę. To mój wybór. Coś więcej niż tylko tenis i moja kariera, która sprawia mi radość. Uwielbiam przyjeżdżać na takie turnieje jak ten, ale to naprawdę była ważna życiowa decyzja i powinna być zrozumiała dla wszystkich

~ oznajmiła 30-latka.