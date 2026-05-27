Po tym co zrobili Gauff rozpętała się wielka afera. Wciąż jej nie przeproszono

Przed rozpoczęciem tegorocznej edycji Roland Garros niektórzy zagraniczni eksperci wygłaszali opinie, że to Coco Gauff i Iga Świątek są faworytkami tegorocznej edycji zmagań we Francji. Na razie obie tenisistki rozpoczęły turniej zgodnie z planem i awansowały do drugiej rundy.

Amerykanka, rozstawiona we Francji z numerem 4, pokonała w dwóch setach swoją rodaczkę Taylor Townsed. W pierwszej partii rywalka się jeszcze postawiła, ale w drugiej nie miała już nic do powiedzenia i przegrała ostatecznie 4:6, 0:6.

Na pomeczowej konferencji prasowej Gauff długo nie rozwodziła się na temat meczu. Znacznie więcej czasu poświęciła na temat nagrywania tenisistek przez kamery telewizyjne już poza kortem, o czym tak głośno było podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego Australian Open.

Roztrzaskała rakietę. Wybuchła afera. Temat wrócił

Wybuchła potężna afera, gdy organizatorzy turnieju w Melbourne upublicznili nagranie zza kulis z Gauff. Amerykanka po niespodziewanej porażce w ćwierćfinale z Eliną Switoliną, dała upust swoim emocjom i w drodze do szatni roztrzaskała rakietę. Do zajścia doszło jednak poza kortem, dlatego Gauff miała pretensję do organizatorów, że nagranie upubliczniono. Temat wywołał burzę, a po stronie Amerykanki stanęło wielu innych tenisistów i tenisistek.

Gauff twierdziła wówczas, że poza szatnią tenisistki nie mają miejsca, gdzie bez kamer, mogą rozładować swoje emocje. Wszystko wskazuje na to, że głos Amerykanki dostrzegli Francuzi. Gauff twierdzi bowiem, że na Roland Garros kamery nie towarzyszom tenisistkom i tenisistom w tak wielu miejscach jak chociażby w Melbourne.

Kamery jak na monitoringu. Nie dostała przeprosin

- Cieszę się, że moje słowa nagłośniły problem. W Paryżu kwestia z kamerami jest świetnie rozwiązana. Nigdy nie widziałam, żeby organizatorzy pokazali bardzo emocjonalne reakcje poza kortem. Ja też tutaj płakałam na sali, ale oni tego nie pokazali. Czasami mają nagrania, ale jeśli powiesz im, że nie chcesz, by to upubliczniono, to oni to uszanują - mówiła Gauff, cytowana przez puntodebreak.com.

Chwaląc Francuzów jednocześnie Amerykanka raz jeszcze poruszyła temat kamer w Melbourne. - Poza szatnią nie ma tam żadnego prywatnego miejsca. Niektóre kamery wyglądają jak kamery monitoringu a nie transmisyjne. Myślałam, że mają kontrolę nad tym, co pokazują, ale okazało się, że nie - podkreśliła czwarta tenisistka świata i dodała, że wciąż nie dostała od Australijczyków przeprosin.

Coco Gauff TIZIANA FABI AFP

Coco Gauff poczuła ulgę po pokonaniu Sorany Cirstei. Ale sukcesu Jasmine Paolini z 2025 roku w Rzymie nie powtózy TIZIANA FABI AFP

Coco Gauff WANG ZHAO / AFP AFP





Szwecja - Słowacja. Skrót meczu Polsat Sport