To spotkanie od samego początku stało na wysokim poziomie. Obaj panowie nie odpuszczali żadnej piłki, dlatego mogliśmy obserwować bardzo wyrównane starcie z długimi wymianami. Górą z tej próby sił wyszedł Tomas Barrios Vera, który przełamał swojego rywala w dziewiątym gemie. Chilijczyk wyszedł na prowadzenie w idealnym momencie, ponieważ prowadził 5:4 i potrzebował tylko czterech punktów, aby wygrać pierwszego seta. 25-latek kilka minut później dopiął swego i był o krok bliżej, aby ponownie znaleźć się w finale Enea Poznań Open.

W drugiej partii tego meczu do głosu doszedł Kolar. Mimo że obraz gry na korcie centralnym Parku Tenisowego Olimpia nie zmienił się diametralnie, to Czech dość pewnie doprowadził do wyrównania. Barrios Vera wygrał tylko jednego gema przy swoim podaniu i musiał uznać wyższość 26-latka, który zwyciężył 6:1.