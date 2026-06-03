Po 0:6 Sabalenka wyrzuciła kilka słów z serca. Później pojawiła się "Maja"

Gdyby ktoś przed rozpoczęciem turnieju w Paryżu, jeśli w ogóle była taka opcja, postawił na to, że Maja Chwalińska zagra o finał, byłby już pewnie bogaty. A gdyby zagrała jeszcze na triumf Diany Sznajder w starciu z Aryną Sabalenką przy stanie 6:3 i 5:3 dla liderki rankingu, byłby już bardzo bogaty. Te dwa scenariusze są - łącznie - tak trudne do wyobrażenia, że doprawdy ciężko je z czymś porównać.

W dzisiejszym ćwierćfinale Maja pokonała Annę Kalinską 7:6 (3), 6:3 - odniosła już ósme zwycięstwo na Stade Roland Garros. A później miała poznać rywalkę. I wydawało się, że nie ma siły, by został nią ktoś inny niż Aryna Sabalenka. Liderka rankingu prowadziła 6:3, 4:1, później 5:3. Serwowała po mecz i... nie wykorzystała tego atutu. Mało, przegrała... 10 kolejnych gemów, ostatniego seta - 0:6. Mogła poczuć to, czego doświadczyła rok temu Iga Świątek, gdy półfinał z Białorusinką zakończyła też bajglem.

Aryna Sabalenka YOAN VALAT PAP/EPA

Tyle że Aryna takich sytuacji nie miała. Dwie ostatnie - na początku 2024 roku. Najpierw w finale w Brisbane, gdy w starciu z Jeleną Rybakiną przegrała osiem pierwszych gemów, a później cały mecz 0:6, 3:6. No i chwilę później w Dubaju, "sprała" ją Donna Vekić. Wtedy goniła Igę Świątek w rankingu.

Aryna Sabalenka nie wygra turnieju w Paryżu. Po raz kolejny

A teraz to Sabalenka skończyła mecz załamana. I załamana pojawiła się na spotkaniu z dziennikarzami. - Nie mam żadnych myśli, nie czuję żadnych emocji. Chcę teraz rzucić tenis, ale co się stanie za kilka dni, zobaczymy. Mam nadzieję, że wrócę do właściwej formy psychicznej - przyznała. - Miałam całkiem dobre okazje w drugim secie, ale spiep...łam sprawę. A potem ona już grała świetnie - dodała.

Sabalenka przyznała, że po fatalnej końcówce drugiego seta nie była już w stanie pozbierać się mentalnie. Nie zrzucała winy na otwarty dach, choć bardzo mocno wiało. A z drugiej strony - rok temu warunki były podobne, a swój mecz o finał z Igą grała na zamkniętym Chatrierze. To wtedy był dla niej dodatkowy atut.

Jedno jest pewne: Białorusinka nie skompletuje w tym roku Karierowego Wielkiego Szlema. Brakowało jej tytułów w Paryżu i Londynie, może zdobyć tylko ten drugi.

A czuję się świetnie tak na mączce, jak i na trawie. Może to, że nie wygrałam Szlemów na nich, ma taki wpływ na mnie. Za bardzo się na tym skupiam, jestem zbyt emocjonalna.

- Muszę znaleźć rozwiązanie - opowiadała.

A następnie poruszono kwestię tego, czy liderka rankingu czuje, jak wielką szansę straciła. Zwłaszcza, że w drabince nie było już Rybakina, Świątek czy Gauff.

- Nie lubię łatwo wygranych meczów, wolę cierpienie, przezwyciężenie słabości, wykonanie zadania - zaśmiała się. Po czym zaczęła zaczęła podważać tezę, że od półfinału byłoby łatwiej. - Marta jest w świetnej formie, Mirra podobnie. No i... Nie chcę popełnić błędu w nazwisku tej dziewczyny z Polski. Ach, przykro mi, Maja. Ona również gra tu znakomicie. Cóż, miałam tu szansę. Co nas nie zabija, to wzmacnia. Wrócę tu jeszcze silniejsza - powiedziała Sabalenka.

Ona ma teraz dwa tygodnie przerwy - wróci do gry w Berlinie.

W czwartek odbędą się dwa półfinały: najpierw po godz. 15 Marta Kostiuk zagra z Mirrą Andriejewą, a po nich na kort wejdą Maja Chwalińska i Diana Sznajder.

Aryna Sabalenka YOAN VALAT PAP/EPA

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP





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