Piotr Zieliński już w Rzymie. Zapadła ostateczna decyzja. "Pożegnanie"

Turniej teniowy w Rzymie wkracza w decydujcą fazę. O półfinał "tysięcznika" Iga Świątek powalczy z Jessiką Pegulą. Polka ma szansę na odniesienie pierwszego dużego indywidualnego sukcesu w 2026 roku.

Ćwierćfinał rozgrywany po godzinie 13:00 wyłoni półfinalistkę. Tego samego dnia, ale w późniejszych godzinach, ma odbyć się pojedynek pomiędzy Eliną Switoliną a Jeleną Rybakiną.

Na środę zaplanowano również dwa mecze singla męskiego i łącznie osiem spotkań deblowych. Dzień jest więc dość intensywny, a pogoda nie jest sprzymierzeńcem organizatorów, co jeszcze mocniej komplikuje zrealizowanie planu.

To jednak nie koniec komplikacji. Tego samego dnia Rzym nie żyje tylko tenisem. Wiadomo, że Włosi jak religię bardziej traktują piłkę nożną. I właśnie tego dnia na godzinę 21:00 na pobliskim Stadio Olimpico odbędzie się wielki finał Pucharu Włoch.

Inter Mediolan, a więc drużyna Piotra Zielińskiego, zmierzy się z Lazio. Zwycięstwo będzie oznaczać dla "Nerazzurrich" skompletowanie krajowego dubletu. To w obliczu rozczarowania w Lidze Mistrzów byłoby znakomitą wiadomością i sprawieniem, że dobry sezon zamieniłby się może nie w idealny, ale bardzo dobry.

Ze względu na odbycie się tego meczu właśnie tego dnia, podjęto decyzję o wyłączeniu z użytku BNP Paribas Arena - drugiego najiększego obiektu na Foro Italico.

- Dobranoc Rzym i pożegnanie z naszą ukochaną halą BNP Paribas, która służyła nam ostatni dzień w tym roku - wpis o takiej treści dnia poprzedniego zamieścił profil Internazionali BNL d'Italia na platformie "X".

Środa 13 maja jest więc bardzo ważnym dniem dla dwóch wielkich polskich sportowców. Iga Świątek i Piotr Zieliński z pewnością będą trzymać za siebie kciuki, a może dojdzie nawet do ich spotkania w stolicy Włoch.

Polskim kibicom natomiast pozostaje wierzyć w to, że tego dnia oboje zakończą swoje potyczki sukcesem.

Tak jak zakończyła się działalność BNP Paribas Arena w 2026 roku.

