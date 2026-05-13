Piotr Zieliński już w Rzymie. Zapadła ostateczna decyzja. "Pożegnanie"

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W środę 13 maja Iga Świątek i Piotr Zieliński mają bardzo ważne mecze, a miejscem rozegrania obu jest Rzym. Polski piłkarz wraz z Interem Mediolan właśnie tu rozegra wielki finał Pucharu Włoch przeciwko Lazio Rzym. Ze względu na to podjęto decyzję o wyłączeniu z użytku drugiego największego obiektu obsługującego tenisowy "tysięcznik" w Rzymie. Na BNP Paribas Arena nie zostanie rozegrane już żadne spotkanie.

Piotr Zieliński w niebiesko-czarnej koszulce z rozpostartymi ramionami na stadionie wśród kibiców i fotoreporterów
Piotr ZielińskiMondadori PortfolioGetty Images

Turniej teniowy w Rzymie wkracza w decydujcą fazę. O półfinał "tysięcznika" Iga Świątek powalczy z Jessiką Pegulą. Polka ma szansę na odniesienie pierwszego dużego indywidualnego sukcesu w 2026 roku.

Ćwierćfinał rozgrywany po godzinie 13:00 wyłoni półfinalistkę. Tego samego dnia, ale w późniejszych godzinach, ma odbyć się pojedynek pomiędzy Eliną Switoliną a Jeleną Rybakiną

Na środę zaplanowano również dwa mecze singla męskiego i łącznie osiem spotkań deblowych. Dzień jest więc dość intensywny, a pogoda nie jest sprzymierzeńcem organizatorów, co jeszcze mocniej komplikuje zrealizowanie planu.

Jessica Pegula prosto z mostu ws. Igi Świątek. Jest odpowiedź Polki

Piotr Zieliński i spółka wkraczają do Rzymu. Wielki finał do rozegrania. Zamknięto tenisową halę

To jednak nie koniec komplikacji. Tego samego dnia Rzym nie żyje tylko tenisem. Wiadomo, że Włosi jak religię bardziej traktują piłkę nożną. I właśnie tego dnia na godzinę 21:00 na pobliskim Stadio Olimpico odbędzie się wielki finał Pucharu Włoch.

Inter Mediolan, a więc drużyna Piotra Zielińskiego, zmierzy się z Lazio. Zwycięstwo będzie oznaczać dla "Nerazzurrich" skompletowanie krajowego dubletu. To w obliczu rozczarowania w Lidze Mistrzów byłoby znakomitą wiadomością i sprawieniem, że dobry sezon zamieniłby się może nie w idealny, ale bardzo dobry.

Ze względu na odbycie się tego meczu właśnie tego dnia, podjęto decyzję o wyłączeniu z użytku BNP Paribas Arena - drugiego najiększego obiektu na Foro Italico.

- Dobranoc Rzym i pożegnanie z naszą ukochaną halą BNP Paribas, która służyła nam ostatni dzień w tym roku - wpis o takiej treści dnia poprzedniego zamieścił profil Internazionali BNL d'Italia na platformie "X".

Środa 13 maja jest więc bardzo ważnym dniem dla dwóch wielkich polskich sportowców. Iga Świątek i Piotr Zieliński z pewnością będą trzymać za siebie kciuki, a może dojdzie nawet do ich spotkania w stolicy Włoch.

Polskim kibicom natomiast pozostaje wierzyć w to, że tego dnia oboje zakończą swoje potyczki sukcesem.

Tak jak zakończyła się działalność BNP Paribas Arena w 2026 roku.

Mężczyzna w niebieskiej sportowej bluzie z logo Interu Mediolan, o skupionym wyrazie twarzy, stoi na tle rozmytego stadionu.
Piotr ZielińskiALESSIO MORGESEEast News
Kobieta w sportowym stroju i czapce z daszkiem trzyma rakietę tenisową oraz unosi dłoń w geście skupienia.
Iga ŚwiątekALBERTO PIZZOLIAFP
młoda kobieta w pomarańczowej czapce i granatowej kurtce patrząca w dół, o poważnym wyrazie twarzy, z rozpuszczonymi włosami na tle rozmytego różowego tła
Polska tenisistka Iga ŚwiątekAFP7 vía Europa Press/Associated Press/East NewsEast News
Tomasz Hajto: Piotr Zieliński jest w życiowej formie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja