Piotr Zieliński już świętował, sędzia nagle przerwał spotkanie. Dawid Celt oburzony

Opady deszczu spowodowały, że część meczów rozgrywanych w ramach rywalizacji kobiet i mężczyzn w Rzymie zostało opóźnionych. W związku z tym na korcie bardzo późno pojawili się Rafael Jodar i Luciano Darderi. A jakby tego było mało w ich meczu doszło do przymusowej dłuższej przerwy.

Kuriozalne sceny w Rzymie. Kort spowił dym, mecz przerwany

Tego samego wieczoru w stolicy Italii Inter Mediolan ograł w finale Pucharu Włoch Lazio Rzym 2:0. Piotr Zieliński dołożył tym samym kolejne trofeum do swojej gabloty. Świętowanie "Nerazzurrich" stworzyło jednak problem, którego wcześniej nie wzięto pod uwagę.

Fajerwerki i race użyte podczas celebracji trofeum wytworzyły gigantyczną chmurę, która dotarła na aż na Campo Centrale. W kilka minut kort spowił tak gęsty dym, że sędzia musiał przerwać spotkanie Jodara z Darderim aż n 19 minut. Były to prawdziwie kuriozalne sceny.

Dym sprawił, że działać poprawnie przestał system Hawk-Eye Live, wychwytujący zagrania autowe. W efekcie tego panowie skończyli grać dopiero po 2:00 w nocy! Ostatecznie triumf 7:6(5), 5:7, 6:0 przypadł w udziale Darderiemu.

Oburzony porą rozgrywania spotkania był Dawid Celt, czemu dał wyraz w mediach społecznościowych. Jego zdaniem tenisiści nie powinni byli tak późno wychodzić na kort.

Rozpoczynanie meczów tenisowych o godz 23.00 jest chore!!!

Trybuny Capo Centrale opustoszały. Tak świętował Darderi

Gdy zegary wskazywały godzinę 1:30, a mecz Jodara z Darderim wciąż trwał, trybuny Campo Centrale mocno się wyludniły. Dość powiedzieć, że nie były zapełnione nawet w połowie. Trudno się temu dziwić. Ludzi szykowali się do kolejnego dnia w pracy i nie mogli zarwać nocy tylko dlatego, że spotkanie postanowiono rozegrać o tak później porze.

Dopiero chwilę po 2:02 Darderi wyrzucił ręce w górę w triumfalnym geście, a w jego oczach pojawiły się łzy. To rywal wskazywany był jako wyraźny faworyt ćwierćfinału. O finał Luciano Darderi zmierzy się z Casperem Ruudem. Tym razem będzie mógł liczyć już na dużo "normalniejsze" warunki i porę.

