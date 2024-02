Piorunująca końcówka w wykonaniu Magdaleny Fręch. Polka świętuje kolejny wielki sukces

Po tym, jak Magdalena Fręch stoczyła bardzo zacięte spotkanie w pierwszej rundzie WTA 1000 w Dosze z Wiktorią Azarenką, nasza tenisistka udała się prosto do Dubaju, gdzie od piątku rozgrywała eliminacje do tamtejszego "tysięcznika". Na początek Polka musiała się zmierzyć z Ariną Rodionową. Australijka, która jeszcze kilka lat temu reprezentowała barwy Rosji, poddała spotkanie w trzecim secie przy stanie 4:1 dla zawodniczki urodzonej w Łodzi.

Jedno przełamanie zdecydowało o wszystkim. Magdalena Fręch znów przechodzi eliminacje

Pojedynek mógł rozpocząć się znakomicie dla Magdaleny Fręch. Już w drugim gemie Polka miała trzy break pointy na prowadzenie 2:0, ale niestety nie udało się wykorzystać żadnego z nich. Trzy gemy później to reprezentantka Kazachstanu miała swoje okazje na przełamanie. Już pierwsza z szans została zamieniona na breaka i tym samym Putincewa objęła prowadzenie 3:2. Końcówka seta należała jednak do naszej tenisistki. Wygrała cztery gemy z rzędu i triumfowała w pierwszej partii 6:3.

Po trzech gemach drugiego seta Fręch poprosiła o przerwę medyczną, ale nie wyglądało to na nic groźnego. Nasza tenisistka wróciła do rywalizacji, ale dalsza faza seta układała się po myśli Kazaszki. Putincewa wypracowała sobie trzy gemy przewagi, co okazało się kluczowe dla losów partii. Ostatecznie Julia wygrała drugiego seta 6:3 i doprowadziła do decydującego starcia.