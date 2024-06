Aryna Sabalenka nie przeżywa ostatnio najlepszego czasu . Sportowo dawno nie wygrała żadnego turnieju, a ponadto w kość dają jej problemy zdrowotne. Białorusinka prawdziwy dramat przeżyła w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Skuteczną grę z Mirrą Andriejewą uniemożliwiły jej problemy żołądkowe. Jedna z największych rywalek Igi Świątek zacisnęła wtedy zęby i do końca walczyła o półfinał. Lepiej czująca się Rosjanka nie popełniała jednak błędów, doprowadziła do wyrównania w setach, a w decydującej partii ograła wyżej notowaną zawodniczkę 6:4 .

Po ostatniej piłce świat tenisa nie tylko gratulował nastolatce, ale też interesował się co dalej z jej osłabioną przeciwniczką. Ta nie pojawiła się na konferencji prasowej i dopiero później za pośrednictwem WTA dała znać o swojej obecnej sytuacji. "Fizycznie było mi ciężko. Przez ostatnie dni zmagałam się chorobą żołądkową, więc było to dla mnie wyzwanie. Robiłam wszystko, co w mojej mocy, by sobie z tym poradzić" - napisała.