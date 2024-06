Pilne ogłoszenie Rafaela Nadala, to koniec. Hiszpan nie zostawił złudzeń

Ten sezon dla Rafaela Nadala przez długi czas wydawał się być kontynuacją koszmaru, który dopadł Hiszpana w poprzednim roku. Wówczas od stycznia wielki mistrz nie pojawił się na kortach z powodu kontuzji, której doznał podczas Australian Open. W momencie diagnozy wydawało się, że sytuacja nie jest groźna i występ w Roland Garros 2023 nie jest zagrożony. Jak się jednak okazało, było inaczej. Kontuzja Nadala wymagała operacji, przez co Hiszpan do treningów wrócił dopiero we wrześniu. Reklama

Od tego momentu rozpoczął już przygotowania do sezonu 2024, który według wielu może być ostatnim w karierze wielkiego Rafy. Już na początku roku pojawiły się jednak problemy i Nadal znów musiał pauzować, przez co ominął Australian Open. Wrócił do gry w kwietniu podczas turnieju w Barcelonie. Później zagrał w Madrycie oraz Rzymie, a na koniec maja stawił się w Paryżu, aby znów zaprezentować się kibicom podczas turnieju rangi Wielkiego Szlema na kortach imienia Rolanda Garrosa.

Nadal nie zagra w Wimbledonie. Oficjalne ogłoszenie

W Paryżu zagrał ledwie jeden mecz, ale przegrał z przyszłym finalistą imprezy - Alexandrem Zverevem i to w naprawdę niezłym stylu. Po spotkaniu z Niemcem na konferencji prasowej padały pytania o przyszłość Hiszpana, tę najbliższą i nieco bardziej odległą. Ta najbliższa wiązała się z lipcową rywalizacją na londyńskiej trawie, a więc Wimbledonie, a także igrzyskami w Paryżu. Hiszpan znajdował się bowiem na liście zawodników, którzy mają w Wimbledonie wystąpić, co oznaczałoby zmianę nawierzchni tuż przed turniejem olimpijskim. Reklama

Jak się jednak okazuje, Nadal w Wimbledonie nie zagra, co sam zdecydował się ogłosić. "Podczas konferencji prasowej po meczu na Roland Garros zapytano mnie o mój letni kalendarz i od tego czasu trenuję na mączce. Wczoraj ogłoszono, że zagram na letnich igrzyskach olimpijskich w Paryżu, moich ostatnich igrzyskach olimpijskich. Wierzymy, że mając ten cel, najlepsze dla mojego ciała będzie nie zmieniać nawierzchni i do tego czasu grać na mączce. Z tego powodu nie zagram w tym roku w Wimbledonie" - rozpoczął wpis w mediach społecznościowych Hiszpan.

"Jestem zasmucony, że nie mogę przeżyć tego roku we wspaniałej atmosferze tego niesamowitego wydarzenia, które zawsze będzie w moim sercu i być ze wszystkimi brytyjskimi fanami, którzy zawsze okazywali mi ogromne wsparcie. Będę za wami tęsknił. Aby przygotować się do igrzysk olimpijskich, zagram w turnieju w Bastad w Szwecji. Turniej, w którym grałem na początku mojej kariery i podczas którego świetnie się bawiłem zarówno na korcie, jak i poza nim. Nie mogę się doczekać, żeby was wszystkich tam zobaczyć" - dodał w dalszej części. Reklama

Oznacza to, że Hiszpana na korcie nie zobaczymy jeszcze przez ponad miesiąc. Rywalizacja w szwedzkim Bastad rozpocznie się bowiem 15 lipca, a zakończy się sześć dni później. Z kolei turniej olimpijski, do którego Nadal będzie się szykował zaplanowany jest na przełom lipca i sierpnia. Nadal powalczy tam o dwa medale. Hiszpan wystartuje bowiem zarówno w rywalizacji singlistów, jak i w deblu, w którym stworzy duet marzeń z kilkanaście lat młodszym od siebie, nowym mistrzem Roland Garros, Carlosem Alcarazem.

