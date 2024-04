Pilna wiadomość od Rafaela Nadala. To już oficjalnie

Rafael Nadal opuścił praktycznie cały poprzedni sezon. Hiszpan doznał kontuzji biodra podczas Australian Open, a ten uraz wymagał operacji. Z kolei po wykonaniu zabiegu doświadczony tenisista bardzo długo przechodził rehabilitację, co sprawiło, że nie zagrał w sezonie 2023 w żadnej innej imprezie. Od samego startu trwającego już sezonu, wydawało się, że Hiszpan być może rozgrywa swoje ostatnie miesiące w zawodowym tenisie i coraz więcej niestety na to wskazuje.

Sezon 2024 rozpoczął w Brisbane, gdzie dotarł do ćwierćfinału imprezy, w którym przegrał z Jordanem Thompsonem. Wówczas zmagał się już z bólem. Po tamtym spotkaniu świat obiegła informacja, że Nadal wycofuje się z występu w Australian Open z powodu problemów ze zdrowiem. Mówiło się jednak o małej kontuzji, która nie powinna wpłynąć na dalszy przebieg sezonu. Jak się jednak okazało od turnieju w Brisbane Nadal pojawił się na korcie jedynie podczas meczu pokazowego z Carlosem Alcarazem .

Nadal nie zagra w Monte Carlo. Dramat Hiszpana

W tamtym spotkaniu wyglądał naprawdę obiecująco, co sprawiało, że można było wierzyć, że zagra w Indian Wells lub Miami Open. Tak się jednak nie stało, bo z tych turniejów również się wycofał. Wydawało się, że to część przygotowań do jego ukochanej mączki, ale jak się okazuje i tu będzie musiał chwilę poczekać. Już niebawem rusza bowiem turniej ATP 1000 w Monte Carlo, który Hiszpan w przeszłości wielokrotnie wygrywał i tamte korty z pewnością bardzo lubi.