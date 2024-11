Maja Chwalińska w drugiej połowie października wybrała się do Meksyku, gdzie najpierw wzięła udział w Challengerze w Tampico, a następnie przeniosła się do Meridy, gdzie we wczesny poranek (według czasu polskiego) zmierzyła się - już w zawodach spod szyldu WTA 250 - z Renatą Zarazuą. Choć Polka ostatecznie przegrała spotkanie, to w pierwszym secie dała wielki popis, a ozdobą meczu było jej nietuzinkowe zagranie...