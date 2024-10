Piłka meczowa, to miał być aut. Polak padł na kolana, w starciu z mistrzem US Open

Po znakomitym starcie w Villenie, tam Kamil Majchrzak wygrał challengera ATP 100, pojawiły się wielkie nadzieje na to, że jeszcze przed połowie listopada uda się 28-latkowi z WKT Mera Warszawa awansować do grona stu najlepszych graczy świata. Samo w sobie to może nie przekłada się jeszcze na jakiś wielki prestiż, ale powinno dać miejsce w głównej drabince Australian Open. A to cel, który Kamil chciałby znów osiągnąć. Nie udało mu się to w Nowym Jorku, a wcześniej przez kilkanaście miesięcy był przecież zawieszony przez ITIA.

